Quang Ninh da la bienvenida a Miss Mundo 2026 con una espectacular ceremonia inaugural

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – La provincia vietnamita de Quang Ninh, en coordinación con la Organización Miss Mundo y el Comité organizador del certamen, celebró la noche del 12 de agosto la ceremonia de apertura, dando oficialmente inicio al recorrido de la 73.ª edición de Miss Mundo 2026.



El evento reunió a más de 10.000 delegados, residentes y turistas, y contó con la participación de 111 concursantes representantes de igual número de países y territorios.



La ceremonia comenzó con el espectáculo "Hola Vietnam", seguido de un desfile y la presentación de la colección de Ao dai "Tinh hoa lua Viet" (La esencia de la seda vietnamita), diseñada por Do Trinh Hoai Nam.



Las concursantes también lucieron sombreros cónicos pintados a mano con imágenes representativas del patrimonio de Quang Ninh.



El programa artístico, dividido en dos partes bajo los temas "Bienvenida a Miss Mundo en Quang Ninh - Vietnam" y "El sonido de la belleza" reunió a reconocidos artistas y ofreció animadas actuaciones conjuntas de las participantes internacionales.



En su intervención, Le Van Anh, vicepresidente del Comité Popular de Quang Ninh, destacó que 2026 constituye un hito especial, ya que Vietnam acoge por primera vez Miss Mundo, uno de los certámenes de belleza de mayor prestigio y proyección internacional. Esta edición también conmemora el 75.º aniversario de la creación del concurso, dijo.



La elección de Quang Ninh como sede de la ceremonia inaugural, señaló, constituye un honor y refleja la confianza en la capacidad de la provincia para organizar grandes eventos, así como en su entorno de desarrollo y su creciente posición en el proceso de integración internacional.



En la ceremonia de apertura. (Foto: VNA)

Según las autoridades provinciales, Quang Ninh ha mantenido durante varios años un crecimiento económico de dos dígitos.



En el primer semestre de 2026, su Producto Interno Bruto Regional (PIBR) creció un 11,11%, situándose entre las localidades con mayor expansión del país, mientras que el PIBR per cápita superó los 10.402 dólares.



La provincia impulsa actualmente un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, vinculado al desarrollo cultural y la garantía del bienestar social.



La noche inaugural dejó una profunda impresión entre el público y las concursantes. Residentes y turistas expresaron su entusiasmo por la magnitud del evento y el ambiente festivo.



La actual Miss Mundo, Opal Suchata Chuangsri, y numerosas participantes internacionales manifestaron su emoción ante la belleza de la bahía de Ha Long y la cálida acogida de los habitantes de Quang Ninh.



Tras la primera etapa, celebrada en Quang Ninh del 8 al 12 de agosto con actividades de promoción de la bahía de Ha Long y del complejo de monumentos y paisajes de Yen Tu, el recorrido de la 73.ª edición de Miss Mundo continuará en la ciudad norvietnamita Hai Phong y la provincia central de Khanh Hoa antes de culminar con la gran final./.