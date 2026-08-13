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Exposición recrea 165 obras maestras de Vincent van Gogh con tecnología moderna en Hanoi

La exposición de arte interactivo y multisensorial “Van Gogh Timeless” (Van Gogh: Atemporal), que abre un recorrido destinado a acercar al público a las obras maestras del célebre pintor Vincent van Gogh, se inauguró en Hanoi.

Espacios experienciales únicos que solo se encuentran en la exposición "Van Gogh Timeless". (Foto: Comité Organizador)
Espacios experienciales únicos que solo se encuentran en la exposición "Van Gogh Timeless". (Foto: Comité Organizador)

Hanoi (VNA) - La exposición de arte interactivo y multisensorial “Van Gogh Timeless” (Van Gogh: Atemporal), que abre un recorrido destinado a acercar al público a las obras maestras del célebre pintor Vincent van Gogh, se inauguró en Hanoi.

Es la primera vez que Hanoi acoge una exposición autorizada sobre Van Gogh procedente de Francia, que recrea 165 obras maestras mediante tecnología moderna y ofrece una experiencia artística que combina pintura, luz, sonido y tecnología.

La exposición emplea tecnologías como proyección mediante 3D Mapping, realidad virtual y aumentada (VR-AR), sistemas LiDAR y sonido envolvente, además de incorporar estudios sobre el impacto de las frecuencias sonoras en las emociones.

El proyecto utiliza alrededor de 74 proyectores, equivalentes a más de 613 millones de píxeles proyectados simultáneamente, con el objetivo de crear un espacio de experiencia multisensorial.

Durante la ceremonia inaugural se presentó el concepto “Van Gogh y la luz a través de las civilizaciones”, desarrollado en 13 espacios de experiencia.

Los visitantes recorrerán escenarios inspirados en los campos de trigo, los cielos estrellados y los girasoles, junto con las tonalidades y pinceladas características del artista neerlandés.

Vu Thi Thu Quynh, cofundadora de Emerart, afirmó que la exposición busca eliminar las fronteras entre el arte y la vida cotidiana y crear un espacio en el que el público pueda sumergirse en los valores y la inspiración que transmiten estas obras maestras.

En un contexto en el que las industrias culturales se consolidan cada vez más como un motor de desarrollo, se espera que proyectos cuidadosamente concebidos, con licencias internacionales y basados en la aplicación de tecnologías creativas como “Van Gogh Timeless”, contribuyan a enriquecer la vida cultural de la capital vietnamita y a acercar el arte mundial al público del país.

La exposición abrirá sus puertas a los visitantes a partir del 21 de agosto./.

VNA
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