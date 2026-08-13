Medios neozelandeses destacan nuevas oportunidades en vínculos con Vietnam

Wellington (VNA) - Las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda se encuentran ante una oportunidad de expansión sin precedentes, sustentada en una creciente confianza política, un comercio de rápido crecimiento e intereses cada vez más convergentes en educación, agricultura, tecnología, inversión y cooperación regional, coincidieron muchos medios de comunicación y observadores del país oceánico.



Al abordar la visita de Estado a Nueva Zelanda del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el portal digital de noticias Stuff destacó que se trata del primer viaje de un jefe de Estado vietnamita al país en casi dos décadas.



El medio citó al primer ministro Christopher Luxon, quien afirmó que Vietnam se está convirtiendo en un socio cada vez más importante para Nueva Zelanda, en un contexto marcado por el rápido crecimiento de la economía vietnamita y la fuerte expansión del comercio bilateral.



Según datos oficiales citados por medios neozelandeses, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 3,41 mil millones de NZD (unos dos mil millones de dólares) en el año móvil terminado en marzo de 2026, un 72% más que cinco años antes.



El primer ministro Luxon subrayó la necesidad de seguir generando nuevos motores de crecimiento en sectores como la agroindustria, la educación, el turismo, la tecnología, la aviación y la inversión.



Desde una perspectiva estratégica, un análisis publicado el 9 de agosto por Asia Media Centre enfatizó que la visita del secretario general y presidente To Lam pone de relieve "una de las relaciones de más rápido desarrollo" dentro de la red de vínculos de Nueva Zelanda con Asia.



Con una población de más de 100 millones de habitantes e impresionantes tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), Vietnam se ha consolidado como un referente económico en la región.



Según el centro, el alcance del viaje trasciende ampliamente el ámbito comercial. Como miembro activo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), Vietnam constituye para Nueva Zelanda un importante socio de conexión multilateral en sus esfuerzos por diversificar sus relaciones económicas en la región del Indo-Pacífico.



Por su parte, el portal The Spinoff publicó el 12 de agosto un amplio análisis titulado "El renovado y audaz líder de Vietnam llega hoy a Nueva Zelanda". El artículo considera la visita un paso estratégico de ambos países para diversificar de manera proactiva sus asociaciones en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad.



El medio también destacó los importantes logros alcanzados por Vietnam durante el proceso de Doi Moi (Renovación), que permitió al país transformarse en una economía dinámica de ingresos medios en apenas una generación, así como su ambicioso objetivo de convertirse en una nación desarrollada y de altos ingresos para 2045.



El periódico sugirió que la orientación de Vietnam hacia la ciencia y la tecnología como motor principal del crecimiento encontrará una gran resonancia con las fortalezas de Nueva Zelanda en investigación, educación y agricultura de alta tecnología.



En un comunicado emitido el 6 de agosto, el primer ministro Christopher Luxon reiteró que Vietnam es una de las economías de más rápido crecimiento de Asia y un socio de gran importancia para Nueva Zelanda. Asimismo, expresó su satisfacción por recibir al secretario general y presidente To Lam y dialogar sobre la "siguiente fase" de las relaciones bilaterales.



El amplio interés de los medios neozelandeses refleja un cambio significativo en la percepción sobre Vietnam. El país indochino ya no es visto únicamente desde la perspectiva de los marcos tradicionales de cooperación, como la ayuda al desarrollo o la educación, sino cada vez más como un socio estratégico integral y un punto de enlace importante en las cadenas de suministro, la tecnología, la inversión verde y los mecanismos de gobernanza multilateral./.

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