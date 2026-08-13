Máximo dirigente vietnamita participa en Mesa Redonda Empresarial Nueva Zelanda-Vietnam

Auckland (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, To Lam, participó hoy en Auckland en la Mesa Redonda Empresarial Nueva Zelanda-Vietnam, en el marco de su visita de Estado al país oceánico.

El evento contó con la presencia del ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelanda, Todd McClay, dirigentes de diversos ministerios y organismos, así como de numerosos representantes de empresas de ambos países.



En su discurso inaugural, Todd McClay destacó que la visita del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, tiene lugar en un momento crucial para las relaciones bilaterales. Señaló que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace más de 50 años, Vietnam y Nueva Zelanda han construido una asociación dinámica en numerosos ámbitos, entre ellos el comercio, la inversión, la educación, la ciencia, la innovación y los intercambios pueblo a pueblo.



La decisión de elevar los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral refleja el creciente grado de confianza, el respeto mutuo y las elevadas expectativas que comparten ambas partes, precisó.



Según Todd McClay, Vietnam es uno de los socios clave de Nueva Zelanda en el Sudeste Asiático, gracias a su economía de rápido crecimiento, un mercado de más de 100 millones de habitantes, una población laboral joven y su profunda integración en el comercio mundial.



Señaló que, además de la cooperación tradicional en los sectores agrícola y alimentario, existen amplias posibilidades de colaboración en agricultura de alta tecnología, tecnología sanitaria, educación, investigación, formación de recursos humanos e innovación. Agregó que Nueva Zelanda aspira a convertirse en un socio confiable de Vietnam en sus esfuerzos por modernizar la economía, elevar la productividad y avanzar hacia un desarrollo sostenible.



Durante la mesa redonda, representantes empresariales de ambos países compartieron modelos concretos de cooperación en tecnología, aviación, conectividad de mercados e innovación, poniendo de relieve el carácter cada vez más complementario de ambas economías y las perspectivas de ampliar la colaboración en el futuro.

En presencia del ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan (primero a la derecha), y del ministro neozelandés de Comercio e Inversiones, Todd McClay, representantes de empresas y organizaciones de ambos países intercambian documentos de cooperación durante la mesa redonda. (Foto: VNA)

Al intervenir en el evento, el líder vietnamita valoró el espíritu abierto, sustantivo y orientado al futuro de las comunidades empresariales de ambos países, que constituye una base importante para el desarrollo conjunto de Vietnam y Nueva Zelanda en la nueva era.



Asimismo, instó a las empresas de ambas naciones a profundizar la cooperación en los sectores agrícola y alimentario mediante el desarrollo de cadenas de valor verdes, al tiempo que promueven la agricultura inteligente, la biotecnología, el procesamiento avanzado, la logística de cadena de frío, la trazabilidad y la creación de marcas. Ambas partes deben continuar eliminando las barreras relacionadas con las normas, las cuarentenas y el acceso a los mercados, con miras a establecer cadenas de suministro ecológicas, transparentes, sostenibles y resilientes, indicó.



El máximo dirigente también abogó por impulsar nuevos motores de crecimiento basados en la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde.



Vietnam espera que las empresas neozelandesas consideren al país no solo como un mercado, sino también como un socio para la investigación, el desarrollo de productos, la fabricación y la innovación en el Sudeste Asiático, aseveró.



Vietnam está dispuesto a servir de puerta de entrada para que las empresas de Nueva Zelanda amplíen sus operaciones hacia la ASEAN, mientras que el país oceánico puede actuar como puente para ayudar a las empresas vietnamitas a integrarse más profundamente en cadenas de valor de alta calidad en la región del Pacífico, recalcó.



Al destacar la importancia de los recursos humanos, animó a las universidades, institutos de investigación y empresas de ambos países a reforzar la cooperación en formación, investigación aplicada, transferencia de tecnología y desarrollo de competencias acordes con las necesidades reales. Consideró fundamental construir un ecosistema en el que el conocimiento se transforme en tecnología, la tecnología en productos y estos, a su vez, generen nuevo valor para la economía y la sociedad.



El líder vietnamita afirmó que los gobiernos de ambos países deben seguir creando un entorno favorable, eliminando obstáculos y protegiendo los derechos e intereses legítimos de las empresas. Vietnam está comprometido a seguir mejorando su clima de inversión, haciéndolo más estable, transparente, competitivo y acorde con los estándares internacionales, a fin de facilitar inversiones eficaces y a largo plazo de las empresas neozelandesas.



Exhortó a la comunidad empresarial a convertir activamente el potencial existente en proyectos concretos. Los documentos intercambiados durante la conferencia constituyen solo un punto de partida; el siguiente paso crucial es traducirlos rápidamente en programas, proyectos y resultados tangibles, destacó.



El éxito de la cooperación económica entre Vietnam y Nueva Zelanda, subrayó, no debe medirse únicamente por el volumen del comercio o el número de proyectos, sino también por la calidad de la conectividad, el contenido tecnológico, el nivel de participación en nuevas cadenas de valor y los beneficios que aporta a los pueblos de ambas naciones.



En la mesa redonda, en presencia del ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, y del ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelanda, Todd McClay, representantes de empresas y organizaciones de ambos países intercambiaron documentos de cooperación, contribuyendo así a materializar las futuras líneas de colaboración./.