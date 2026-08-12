Caso AIC en Ca Mau: Nguyen Thi Thanh Nhan condenada a 10 años de prisión

Ca Mau, Vietnam (VNA) – El Tribunal Popular de la provincia de Ca Mau condenó hoy a Nguyen Thi Thanh Nhan, expresidenta y directora general de la Sociedad Anónima Internacional Avanzada (AIC), a 10 años de prisión por el delito de “infringir las normas de licitación, causando graves consecuencias”, en un caso relacionado con el sobreprecio de equipos destinados a estaciones de monitoreo ambiental en la antigua provincia de Bac Lieu, actualmente parte de Ca Mau.



El veredicto fue emitido tras más de un día de juicio por un caso procesado conforme al artículo 222, apartado 3, del Código Penal de 2015. El caso está relacionado con un paquete de contratación para el suministro e instalación de equipos destinados a tres estaciones automáticas de monitoreo de aguas superficiales, que provocó pérdidas de más de 168.000 dólares al presupuesto estatal.



Según los resultados de la investigación, Nguyen Thi Thanh Nhan, nacida en 1969 y residente en la provincia de Bac Ninh, fue identificada como la principal responsable de dirigir la creación de una red de empresas “fantasma” para participar en licitaciones en distintas localidades del país. Estas empresas eran utilizadas para manipular los procedimientos de licitación y vulnerar los principios de competencia y transparencia, con el fin de facilitar la adjudicación de contratos a AIC.



En el paquete de contratación de Bac Lieu, Nguyen Thi Thanh Nhan autorizó a Tran Manh Ha, exsubdirector general de AIC, y a Le Thi Linh Nhung, exsubjefa de la Oficina de Gestión de Proyectos 7 de AIC, a supervisar el proceso de licitación. Ambos utilizaron empresas de la red de AIC como licitadores ficticios, inflaron el presupuesto, se confabularon con el propietario del proyecto y una empresa de tasación y presentaron cotizaciones falsificadas para favorecer la oferta de AIC.



Asimismo, modificaron estados financieros y falsificaron un informe de auditoría correspondiente a 2014 para cumplir con los requisitos de cualificación de la licitación. Como resultado, AIC se adjudicó el contrato, causando pérdidas de más de 168.000 dólares al presupuesto estatal.



Se determinó que Pham Quoc Nam, exdirector del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Bac Lieu, abusó de su cargo al ordenar a sus subordinados tramitar el proyecto de manera que favoreciera la oferta de AIC.



Bui Thi Kim Em, exsubjefa de la oficina y contadora jefa del departamento, colaboró activamente con Pham Quoc Nam. Asimismo, se determinó que Ho Tan Manh, presidente y director general de la empresa Southeast Asia, y el tasador Nguyen Minh Tam infringieron los principios y procedimientos de valoración al tasar el paquete de contratación.



El tribunal condenó a Tran Manh Ha a siete años de prisión y a Le Thi Linh Nhung a tres años y seis meses. Pham Quoc Nam fue sentenciado a cuatro años; Bui Thi Kim Em, a tres años y seis meses; Ho Tan Manh, a tres años y nueve meses; y Nguyen Minh Tam, a tres años.



El tribunal concluyó que los siete acusados eran culpables de infringir las normas de licitación, causando graves consecuencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 222, apartado 3, del Código Penal.



Actualmente, Nguyen Thi Thanh Nhan y Tran Manh Ha son objeto de órdenes de búsqueda internacional emitidas por la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública./.

VNA