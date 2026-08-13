Vietnam apuesta por un crecimiento basado en conocimiento y tecnología

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato ha establecido oficialmente un nuevo modelo de desarrollo caracterizado por cuatro cambios estratégicos; especialmente buscar un crecimiento impulsado por la productividad, el conocimiento, la tecnología y el humano.



*Nuevos motores de crecimiento



En concreto, la Resolución del tercer pleno del Comité Central del PCV sobre la renovación del modelo de desarrollo de Vietnam (Resolución N.º 19-NQ/TW) establece claramente el objetivo de que Vietnam se convierta en una nación desarrollada de altos ingresos para el año 2045, avanzando firmemente hacia el socialismo con una economía impulsada principalmente por el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, las economías verde y circular, la autonomía estratégica y una amplia integración.



El economista Dr. Doan Anh Tu (Universidad de Khanh Hoa) señaló que la economía inteligente y la inteligencia artificial (IA) son fundamentales para el proceso de transformación del modelo de crecimiento y la generación de nuevos motores de desarrollo.



La clave fundamental es que la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la IA deben traducirse realmente en productividad; no como fines en sí mismas, sino como palancas para generar riqueza material y mejorar los niveles de vida, reiteró.



Al mismo tiempo, el nuevo modelo sitúa a las personas en el centro: no meramente como "recursos" para explotar, sino como el objetivo último de todas las políticas de desarrollo, precisó.



La transformación del modelo no se refiere a un mero ajuste de la política económica; sino que adquiere una trascendencia histórica aK determinar el destino de la nación durante las próximas décadas, detalló.



En primer lugar, ésta es la única manera que tiene Vietnam de superar la trampa del ingreso medio.



Estudios del Banco Mundial muestran que de los más de 100 países que alcanzaron el estatus de ingresos medios en los últimos 50 años, solo unos 13 lograron transitar con éxito al estatus de ingresos altos.



La característica común de ese grupo de 13 países es su exitosa transición de un crecimiento impulsado por la acumulación a un crecimiento impulsado por la productividad y la innovación.



Si Vietnam continúa siguiendo el modelo antiguo, permanecerá estancado en el nivel de ingresos medios y no logrará alcanzar su objetivo de convertirse en una nación desarrollada de ingresos altos para el año 2045, según el experto.



Además, el nuevo modelo garantiza la autonomía estratégica en un contexto de competencia entre grandes potencias. Al dominar tecnologías clave —como los semiconductores, la inteligencia artificial y la computación cuántica— y tratar los datos como un activo soberano, el cuál permite a Vietnam adoptar una postura más proactiva en las relaciones internacionales y evitar el riesgo de "aislamiento tecnológico".



En particular, el nuevo modelo permite a Vietnam participar más profundamente en la cadena de valor mundial en segmentos de alto valor añadido, agregó.



Más que una simple iniciativa de reforma, este nuevo modelo aspira a construir una cultura de innovación en la que la creatividad, la asunción de riesgos calculados y el aprendizaje permanente se conviertan en valores fundamentales de la sociedad. Esto resulta crucial para la autosostenibilidad y el desarrollo a largo plazo del país, independientemente de los estímulos externos, entre otros.



*Desarrollo sostenible



Establecer un modelo de crecimiento basado en las economías inteligente, verde y circular confirma que la trayectoria de Vietnam se alinea con las tendencias mundiales actuales, en el contexto que la transición ecológica y la economía circular ya no son meras opciones, sino requisitos imperativos y urgentes en las estrategias de desarrollo tanto de cada país como de cada empresa.



Para establecer un modelo económico altamente eficiente, innovador y ecológico de cara a 2035 - tal como lo establecido en la Resolución N.º 19-NQ/TW-, las empresas desempeñan un papel fundamental, tomando la iniciativa en la transformación ecológica y la producción circular.



Según los expertos, en medio de la tendencia mundial hacia el desarrollo sostenible, el incumplimiento de los "estándares ecológicos" podría provocar una pérdida de cuota de mercado.



Expertos y empresas afirman que el desarrollo sostenible es un concepto nuevo destinado a definir un desarrollo polifacético en la sociedad contemporánea, al tiempo que garantiza un progreso continuo a largo plazo.



El desarrollo de las economías inteligente, verde y circular es una parte integral del desarrollo sostenible; esto permite a Vietnam completar sustancialmente su transformación económica y alcanzar las metas fijadas para 2035 y 2045 en virtud de la Resolución N.º 19-NQ/TW, en particular la visión a largo plazo de convertirse en una economía ecológica e innovadora y en un centro líder de manufactura inteligente en Asia en 2130./.

VNA