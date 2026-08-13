Política

Celebran Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Vietnam-Nueva Zelanda

Vietnam y Nueva Zelanda acuerdan impulsar el comercio, la inversión y la cooperación bilateral, con la meta de elevar el intercambio a tres mil millones de dólares.

Hà Thị Thanh Hà
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (derecha), se reúne con su homólogo neozelandés, Winston Peters. (Foto: VNA)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (derecha), se reúne con su homólogo neozelandés, Winston Peters. (Foto: VNA)

Auckland, Nueva Zelanda (VNA)- La 4.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Vietnam-Nueva Zelanda (FMM-4) se llevó a cabo hoy en la ciudad de Auckland, en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país oceánico.

En la cita, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y su homólogo neozelandés, Winston Peters, revisaron el estado de las relaciones bilaterales y valoraron la Asociación Estratégica Integral, sustentada en una sólida confianza mutua que se ha consolidado a lo largo de más de cinco décadas de vínculos diplomáticos.

Coincidieron en la necesidad de coordinar estrechamente la implementación de los resultados y acuerdos alcanzados durante la visita del secretario general y presidente To Lam, con el objetivo de profundizar los nexos bilaterales de manera práctica y eficaz, especialmente en sectores con gran potencial como el comercio, la inversión, la agricultura de alta tecnología, la salud y la educación.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Ambos cancilleres destacaron la importancia de promover el libre comercio, la apertura de mercados y la conectividad económica, y acordaron aprovechar al máximo los acuerdos comerciales de los que forman parte ambos países, especialmente el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), con miras a elevar el comercio bilateral a tres mil millones de dólares.

Hoai Trung valoró asimismo el continuo apoyo de Nueva Zelanda a los estudiantes vietnamitas que cursan estudios en este país y expresó su deseo de que se mantengan y amplíen los programas de becas, formación y desarrollo de capacidades.

En cuanto a la cooperación entre las dos cancillerías, los ministros reconocieron la eficacia de los actuales mecanismos de diálogo y abogaron por intensificar los intercambios de políticas, compartir experiencias, fortalecer la formación y las capacidades del personal diplomático, así como promover una mayor conexión entre las unidades especializadas de ambas carteras.

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El canciller neozelandés, Winston Peters, interviene en la reunión. (Foto: VNA)


Además, intercambiaron ampliamente puntos de vista sobre la situación internacional y regional, incluidos los acontecimientos recientes, los focos de tensión, los conflictos y las cuestiones estratégicas que influyen en el entorno de paz, seguridad y desarrollo en Asia-Pacífico.

Destacaron la necesidad de preservar una arquitectura regional abierta, inclusiva y basada en normas, mediante el diálogo, la generación de confianza y la prevención y solución pacífica de controversias, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.

Asimismo, los cancilleres acordaron reforzar la coordinación en los foros multilaterales y mecanismos regionales, especialmente la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y marcos liderados por la agrupación, a fin de reafirmar el papel central de la ASEAN y su importancia para hacer frente a los desafíos en la zona.

En este contexto, Nueva Zelanda reiteró su firme respaldo a Vietnam durante su presidencia del CPTPP en 2026 y en la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, y expresó su plena disposición a cooperar y apoyar al país asiático para que cumpla con éxito estas importantes responsabilidades./.

Hà Thị Thanh Hà
VNA
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