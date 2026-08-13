Vietnam impulsa reformas legales para fortalecer su competitividad

Ottawa (VNA) - El perfeccionamiento continuo de las instituciones y leyes reviste una importancia estratégica para alcanzar el objetivo del desarrollo rápido y sostenible y mejorar la competitividad de Vietnam.



Se espera que las decisiones políticas adoptadas en la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam, de la XVI Legislatura desbloqueen recursos y generen un nuevo impulso de crecimiento, al tiempo que refuerzan la confianza de la comunidad de residentes connacionales en el extranjero y de los socios internacionales en las perspectivas de desarrollo del país.



Durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Ottawa, Julie Nguyen, directora del Centro de Investigación Asiática de la Universidad de York, Canadá, comentó que en un contexto de creciente competencia estratégica, inestabilidad económica mundial y necesidad de transformar los modelos de crecimiento tradicionales, la calidad de las instituciones se ha convertido en un factor decisivo para el potencial de desarrollo de una nación.



Un sistema jurídico coherente, transparente, estable y adaptable ayudará a Vietnam a movilizar recursos de manera eficaz, fortalecer la confianza del público, las empresas y los inversores, y mejorar su resiliencia ante las fluctuaciones externas, reiteró.



Las instituciones y el marco jurídico deben convertirse verdaderamente en una ventaja competitiva, creando una base y un motor para el desarrollo del país, remarcó.



Para alcanzar el objetivo de convertirse en una nación desarrollada y de altos ingresos para el año 2045, Vietnam necesita generar nuevos motores de crecimiento, impulsar las fuerzas productivas y promover las nuevas industrias, comentó.



En este proceso, la labor legislativa orientada a liberar las fuerzas productivas, eliminar los cuellos de botella y movilizar eficazmente todos los recursos desempeña un papel fundamental, explicó.



Julie Nguyen subrayó que la ley debe allanar el camino para el desarrollo y crear las condiciones para que los ciudadanos y las empresas ejerzan su papel como agentes clave, participando de manera proactiva en el desarrollo socioeconómico, la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología.



Cuando las regulaciones son claras, accesibles y altamente predecibles, las empresas pueden realizar inversiones a largo plazo, ampliar la producción y poner a prueba nuevos modelos de negocio con confianza, precisó.



Vietnam también necesita combinar estrechamente los recursos internos y externos, aprovechando eficazmente los flujos de capital, la tecnología, el conocimiento y la experiencia internacional en gestión, recomendó.



El proceso de perfeccionamiento de las leyes debe fundamentarse en las condiciones y fortalezas reales de Vietnam, incorporando al mismo tiempo, de manera selectiva, valores progresistas y logros de la ciencia jurídica mundial, apuntó.



Al referirse a la experiencia de Canadá, la experta sostuvo que un marco jurídico moderno debe lograr un equilibrio entre la gestión estatal eficaz y la necesidad de facilitar las actividades de los ciudadanos y las empresas.



La digitalización de los servicios públicos constituye una experiencia destacada de Canadá. Trasladar los trámites adecuados al entorno digital ahorra tiempo y costes, amplía el acceso a los servicios públicos y alivia la presión sobre el aparato administrativo, entre otros, demostró.



A partir de esta experiencia, Vietnam puede acelerar aún más la reforma de los procedimientos administrativos en consonancia con la transformación digital, mejorar la interoperabilidad entre organismos y reducir los requisitos innecesarios para los ciudadanos y las empresas, sugirió.



En sectores como la inversión, las finanzas, las aduanas, las telecomunicaciones, las transacciones electrónicas y la transferencia de tecnología, un marco jurídico transparente y coherente contribuirá a reducir los costos de cumplimiento, acortar los plazos de tramitación e impulsar la producción y las actividades de producción y negocios.



Al evaluar el impacto de las políticas adoptadas por la Asamblea Nacional durante esta reunión, expresó su confianza en que estas decisiones generarían cambios positivos, contribuyendo a realzar la imagen y la posición de Vietnam en el escenario internacional.



La continua reforma y perfeccionamiento de las instituciones demuestran que Vietnam sigue una dirección de desarrollo clara y específica, con una visión a largo plazo, destacó./.

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