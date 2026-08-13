Ciudad Ho Chi Minh acelera medidas para lograr un crecimiento del 10,2%

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh ha decidido acelerar el desembolso de la inversión pública, movilizar fuertemente los recursos del sector privado, impulsar las exportaciones y el consumo, y eliminar los cuellos de botella para generar un mayor impulso de crecimiento durante los últimos meses del año, a fin de conseguir un crecimiento de dos dígitos en 2026.



Tal información se dio a conocer durante una conferencia celebrada la vispera para definir las tareas socioeconómicas del presente mes y las soluciones clave para los próximos tiempos.



Al intervenir en la reunión, Nguyen Khac Hoang, jefe de la Oficina de Estadísticas de Ciudad Ho Chi Minh, enfatizó que para alcanzar el objetivo de crecimiento anual del 10,2%, la urbe necesita registrar aumentos de 11,7% en el tercer trimestre y de 12,3% en los últimos tres meses de 2026.



Esto indica que no queda mucho tiempo y que se necesita un enfoque más decisivo para materializar tal objetivo, reiteró.



En la primera mitad del año, la economía municipal ha mantenido un crecimiento positivo, pero este se debe en gran medida a la inercia más que a un avance significativo, señaló.



Ante la persistente incertidumbre de la economía mundial, la metrópolis debe gestionar sus operaciones basándose en escenarios mensuales para el resto del año, supervisando de cerca los avances y garantizando que los motores del crecimiento no se vean interrumpidos, argumentó.



Una de las tareas clave que requieren una acción decisiva es acelerar el desembolso de la inversión pública, generando así un efecto spillover y liderando otros recursos, remarcó.



También hizo hincapié en la importancia de resolver con prontitud los obstáculos relacionados con los procedimientos de inversión, la compensación, el apoyo y la liberación de terrenos, así como acelerar el ritmo de ejecución de los proyectos y obras clave.



Al mismo tiempo, estudia para perfeccionar los mecanismos de asignación de tareas y descentralización de la autoridad, centrándose en definir claramente las responsabilidades de los inversionistas y las juntas de gestión de proyectos, fomentar la proactividad y reducir los plazos de tramitación de la documentación, precisó.



Además de impulsar la inversión, Ciudad Ho Chi Minh continúa fomentando la producción industrial, ampliando los mercados y apoyando a las empresas para reducir los costos de los insumos, añadió.



A su vez, Bui Ta Hoang Vu, director del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, dijo que con el fin de lograr un crecimiento de dos dígitos, la entidad se centrará en resolver las cuestiones relativas a los terrenos destinados a la producción industrial; actualmente, tres complejos industriales están finalizando los trámites, y se prevé que la selección de inversores tenga lugar en este mes.



El Departamento también intensifica la promoción comercial y la expansión de mercados, y pone en contacto a empresas con socios internacionales; así como colabora activamente con asociaciones para encontrar soluciones que permitan reducir los costos logísticos y fortalecer los vínculos empresariales, entre otros, comunicó.



Según Nguyen Van Duoc, presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, la inversión pública debe desempeñar un papel protagonista en la movilización de recursos no estatales.



La ciudad tiene como objetivo alcanzar una tasa de desembolso de la inversión pública del 70% en el tercer trimestre y completar el 100 % en el cuarto trimestre, informó.



Por lo cual, los departamentos, ramas y localidades deben priorizar la resolución de obstáculos relacionados con los trámites, los terrenos y la planificación de proyectos, propuso.



Todo el sistema político —desde los departamentos y ramas hasta las comunas y barrios— debe centrarse intensamente en la ejecución de la campaña de 150 días y noches para alcanzar los objetivos socioeconómicos fijados para 2026, exigió./.

VNA