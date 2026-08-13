Vietnam y Nueva Zelanda impulsan comercio bilateral hacia meta de 3.000 millones de dólares

Auckland (VNA) – Vietnam y Nueva Zelanda acordaron impulsar la cooperación económica y comercial para elevar próximamente el intercambio bilateral a 3.000 millones de dólares, durante una reunión celebrada hoy entre el ministro vietnamita de Industria y Comercio, Le Manh Hung, y su homólogo neozelandés de Comercio e Inversión, Todd McClay.



En la cita en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, Le Manh Hung reafirmó que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Nueva Zelanda ha registrado en los últimos tiempos un desarrollo positivo, profundo y sustancial.



Dijo que ambos países comparten numerosos valores e intereses comunes y mantienen estrechos vínculos tanto en el ámbito bilateral como en los mecanismos multilaterales regionales.



En un contexto marcado por las dificultades económicas globales y regionales y las crecientes incertidumbres geopolíticas, los dos ministros intercambiaron medidas para fortalecer aún más la cooperación económica y comercial bilateral, garantizar el flujo de bienes esenciales y la estabilidad de las cadenas regionales de suministro.



Con el fin de impulsar el comercio bilateral, Le Manh Hung propuso a Nueva Zelanda estrechar la coordinación para acelerar la apertura de los mercados a los productos agrícolas y alimentarios, promover la inversión y la promoción comercial en ambas direcciones y alentar a las empresas neozelandesas a invertir en Vietnam.



Asimismo, sugirió ampliar la cooperación en transformación digital y comercio electrónico transfronterizo, así como reforzar la conexión entre las empresas vietnamitas de tecnologías de la información y software y el mercado neozelandés.



El titular vietnamita también abogó por una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los mecanismos multilaterales y por una implementación efectiva de los acuerdos de libre comercio, a fin de maximizar sus beneficios para las comunidades empresariales de ambos países.



Por su parte, Todd McClay expresó su acuerdo con las propuestas de la parte vietnamita. Respecto a la apertura del mercado para productos agrícolas, forestales y pesqueros, afirmó que dialogará con las agencias competentes de Nueva Zelanda para coordinar esfuerzos y acelerar este proceso.



En cuanto a la cooperación multilateral, Le Manh Hung solicitó el respaldo de Nueva Zelanda para que Vietnam pueda desempeñar con éxito y eficacia su presidencia del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en beneficio de todos sus miembros.



También manifestó el deseo de continuar recibiendo de Nueva Zelanda experiencias y asistencia técnica durante los preparativos de Vietnam para acoger el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027.



Vietnam valoró, además, las contribuciones de Nueva Zelanda al impulso del diálogo sobre políticas, el intercambio de experiencias en la medición del comercio de bienes ambientales y el apoyo a las iniciativas de crecimiento verde de APEC.



En respuesta, Todd McClay expresó su respaldo a Vietnam durante su presidencia del CPTPP y manifestó la disposición de su país a compartir las experiencias y brindar el apoyo que Hanoi requiera.



Al término de la reunión, Le Manh Hung invitó a su homólogo neozelandés a participar en la XI Reunión del Consejo Ministerial del CPTPP, prevista para noviembre de 2026 en Vietnam.



Según las estadísticas, el comercio bilateral entre Vietnam y Nueva Zelanda alcanzó los 845 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, un aumento interanual del 15%. Las exportaciones vietnamitas totalizaron 400 millones de dólares, un 19% más, mientras que las importaciones ascendieron a 445 millones, con un incremento del 11%./.

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