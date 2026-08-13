Vietnam y Nueva Zelanda acuerdan profundizar su asociación estratégica integral

Auckland, Nueva Zelanda (VNA) - Vietnam y Nueva Zelanda acordaron profundizar su Asociación Estratégica Integral, fortalecer la cooperación económica y comercial, ampliar los vínculos en defensa, seguridad, educación y cambio climático, y promover una mayor conectividad entre ambos países.



El consenso fue alcanzado con motivo de la visita de Estado a Nueva Zelanda del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de Vietnam, To Lam, por invitación de la gobernadora general Dame Cindy Kiro.



Fortalecer las relaciones de Asociación Estratégica Integral



Durante la visita, el dirigente vietnamita se reunió con la gobernadora general Dame Cindy Kiro, mantuvo conversaciones oficiales con el primer ministro Christopher Luxon y se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Gerry Brownlee. También asistió al Foro sobre educación y presidió una mesa redonda empresarial.



En una declaración conjunta emitida con motivo de la visita, ambas partes valoraron los avances logrados desde que las relaciones bilaterales fueron elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025 y reafirmaron la sólida base de los vínculos entre ambos países.



Asimismo, acordaron mantener los contactos políticos de alto nivel y fortalecer la cooperación en foros internacionales y multilaterales, en apoyo de un sistema internacional basado en normas.



Impulsar el comercio y la integración económica



Vietnam y Nueva Zelanda identificaron el comercio y la integración económica como motores de la Asociación Estratégica Integral. Ambas partes se comprometieron a reforzar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, así como en el desarrollo de normas, la facilitación del comercio y la eliminación de barreras no arancelarias.



Los dos países acordaron explorar nuevas oportunidades en las economías impulsadas por la tecnología y en las economías verde y azul, además de promover nuevas iniciativas comerciales destinadas a aumentar la resiliencia económica. Reafirmaron su compromiso de aprovechar al máximo el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP), el Acuerdo de Cooperación Económica Integral Regional (RCEP) y el Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australai-Nueva Zelanda (AANZFTA).



Ambas partes también celebraron la ampliación del acceso recíproco a los mercados, incluida la apertura del mercado neozelandés para la miel y los productos de ciervo y del mercado vietnamita para flores cortadas frescas y follaje de Nueva Zelanda. Asimismo, acogieron con satisfacción la firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Agricultura y Medio Ambiente.



Los líderes alentaron además el establecimiento de vuelos directos entre Vietnam y Nueva Zelanda, considerando que una mayor conectividad aérea contribuirá a impulsar el turismo, los negocios y los intercambios entre los pueblos.



Cooperación en la defensa y la seguridad



En materia de defensa, ambas partes acordaron mantener y ampliar la cooperación mediante visitas de alto nivel, diálogos estratégicos, educación y capacitación, cooperación naval y fortalecimiento del conocimiento del dominio marítimo.



Vietnam valoró el apoyo sostenido de Nueva Zelanda a los esfuerzos para superar las consecuencias de las minas terrestres y municiones sin explotar en Vietnam y la región. Los dos países también acordaron aprovechar nuevas oportunidades de cooperación en ámbitos estratégicos y especializados, incluido el desarrollo profesional militar y la cooperación en operaciones de paz.



Ambas partes subrayaron asimismo la importancia del intercambio de información para combatir la delincuencia transnacional, incluidas las ciberamenazas, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.



También acogieron con satisfacción la continuidad del Diálogo de Política de Defensa a nivel viceministerial y el establecimiento del Diálogo de Seguridad a ese nivel, así como la nueva financiación para programas de capacitación contra la delincuencia transnacional y organizada en la región del Mekong, especialmente en Vietnam.



Cooperación regional e internacional



Vietnam y Nueva Zelanda reafirmaron la importancia de la centralidad de la ASEAN y el papel de los mecanismos liderados por la organización en la construcción de una arquitectura regional abierta, transparente, resiliente, inclusiva y basada en normas.



Ambas partes se comprometieron a promover la asociación entre la ASEAN y el Foro de las Islas del Pacífico y destacaron la importancia del desarrollo pacífico, inclusivo y sostenible de la subregión del Mekong.



Asimismo, reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, destacando el papel de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) como marco jurídico integral para las actividades en los océanos y mares.



Respecto al Mar del Este, expresaron su profunda preocupación por los acontecimientos en la zona y reafirmaron la importancia de aplicar plena y eficazmente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en esa zona marítima (DOC) de 2002. También acogieron con satisfacción los avances hacia un Código de Conducta (COC), que, señalaron, debe ser compatible con el derecho internacional, incluida la UNCLOS.



Cooperación en desarrollo, clima y educación



Ambas partes destacaron que la cooperación para el desarrollo, especialmente en recursos humanos y fortalecimiento de capacidades, constituye un pilar de las relaciones bilaterales desde hace décadas. Esta cooperación abarca becas, resiliencia climática y económica, agricultura climáticamente inteligente y gestión del riesgo de desastres.



Vietnam acogió con satisfacción el apoyo de Nueva Zelanda a iniciativas sobre resiliencia climática, incluida la iniciativa de los Megadeltas Asiáticos del CGIAR y la Iniciativa de Agricultura Climáticamente Inteligente de la ASEAN.



Los dos países reafirmaron también su compromiso con los objetivos del Acuerdo de París y la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero, y acordaron apoyar iniciativas conjuntas para acelerar la transición hacia economías de cero emisiones netas.



En educación, los líderes destacaron el creciente intercambio entre estudiantes, académicos e instituciones y acogieron con satisfacción el aumento de las becas, incluida la continuación del Programa de Becas Manaaki de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también se comprometió a seguir apoyando la formación de funcionarios vietnamitas y a facilitar el intercambio de expertos y académicos.



Ambas partes celebraron además la renovación del Acuerdo de Cooperación Educativa, que amplía los vínculos bilaterales hacia la educación y formación profesional y técnica, en respuesta a las nuevas necesidades de sus respectivas economías.



Los dos países expresaron su confianza en el futuro de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Nueva Zelanda y acordaron mantener contactos periódicos de alto nivel para impulsar las prioridades compartidas y generar beneficios concretos para los pueblos de ambos países./.

VNA