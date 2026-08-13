Vietnam y Nueva Zelanda profundizan cooperación parlamentaria

Auckland, Nueva Zelanda (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo hoy en la ciudad de Auckland una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes (Parlamento) de Nueva Zelanda, Gerry Brownlee.



En la cita, To Lam expresó su satisfacción por realizar su primera visita a Nueva Zelanda y reencontrarse con Gerry Brownlee en su nuevo cargo. Agradeció el valioso apoyo del país oceánico, al cual calificó como un amigo cercano y uno de los socios más importantes de Vietnam en la región.



Ante un escenario internacional marcado por cambios rápidos y complejos, consideró que la cooperación entre Vietnam y Nueva Zelanda responde a los intereses y las necesidades de desarrollo de ambos pueblos, así como a la responsabilidad compartida de contribuir a la paz y la estabilidad en la región y el mundo.



El dirigente visitante valoró el papel del Parlamento neozelandés en el impulso de la cooperación interparlamentaria entre ambos países. Asimismo, destacó la presencia de un parlamentario de origen vietnamita en la reunión, considerándola un testimonio concreto de las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo de Nueva Zelanda y a los vínculos entre ambos países.



El líder vietnamita subrayó que las relaciones bilaterales han avanzado de manera cada vez más sustancial y efectiva, especialmente desde su elevación a Asociación Estratégica Integral con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos. En este proceso, la cooperación entre los dos Parlamentos ha contribuido activamente a los resultados comunes.



En este sentido, propuso intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y el Parlamento, especialmente entre las agencias especializadas de ambos órganos legislativos, con el objetivo de fortalecer el entendimiento mutuo y compartir experiencias legislativas y de gestión.



Asimismo, pidió al Parlamento de Nueva Zelanda continuar respaldando la implementación de los acuerdos bilaterales y crear un marco jurídico favorable para ampliar la cooperación en ámbitos de interés mutuo, como la agricultura inteligente, de alta tecnología, limpia y ecológica, promoviendo la cocreación y la coproducción orientadas al comercio, los mercados y el desarrollo sostenible.



To Lam destacó también que la educación, el turismo, la conectividad y los intercambios entre los pueblos son importantes motores de la relación bilateral. Agradeció el apoyo de Nueva Zelanda a la formación de estudiantes y funcionarios vietnamitas en inglés y en áreas de especialización en las que el país oceánico cuenta con ventajas.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Tras valorar el sistema educativo neozelandés, así como sus universidades y centros de investigación de prestigio internacional, sostuvo que Nueva Zelanda puede contribuir de manera significativa a las reformas educativas de Vietnam y al proceso de introducción del inglés como segundo idioma.



Además, pidió al Parlamento neozelandés prestar mayor atención y crear condiciones favorables para que la comunidad de vietnamitas pueda residir, estudiar y desarrollar actividades empresariales en el país oceánico, contribuyendo al desarrollo local y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



Por su parte, Gerry Brownlee dio una cálida bienvenida a To Lam y a la delegación vietnamita de alto nivel que lo acompaña, destacando que la visita contribuirá a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones y llevará las relaciones bilaterales hacia una nueva etapa más profunda, sustancial y eficaz.



El dirigente anfitrión felicitó a Vietnam por la exitosa organización de las elecciones a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y valoró los importantes logros socioeconómicos alcanzados por el país indochino en los últimos años.



Asimismo, reafirmó el respaldo de Nueva Zelanda a Vietnam durante su mandato como anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 y manifestó su disposición a colaborar para garantizar el éxito del evento.



Gerry Brownlee recordó además la buena impresión que le causaron el dinamismo y la creatividad de Vietnam y de su pueblo durante su visita al país en 2025. Afirmó que los vínculos entre ambas naciones no se limitan al comercio y la educación, sino que también se sustentan en una creciente convergencia de posiciones sobre numerosos asuntos regionales e internacionales.



Expresó su deseo de que Nueva Zelanda continúe siendo un destino atractivo para los jóvenes vietnamitas que desean estudiar y trabajar, y abogó por seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en todos los ámbitos, incluidos la seguridad y la defensa, la economía, el comercio, la inversión, los intercambios pueblo a pueblo y la pronta apertura de vuelos directos./.