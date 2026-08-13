Líder vietnamita concluye con éxito su visita de Estado a Nueva Zelanda

Auckland, Nueva Zelanda (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y una delegación vietnamita de alto nivel partieron hoy de Auckland, concluyendo con éxito su visita de Estado a Nueva Zelanda, realizada por invitación de la gobernadora general del país, Dame Cindy Kiro.



Durante su estancia, el máximo dirigente vietnamita sostuvo encuentros con la gobernadora general Cindy Kiro, mantuvo conversaciones con el primer ministro Christopher Luxon y se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Gerry Brownlee. Asimismo, asistió a la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación y a un encuentro con la prensa.



También participó e intervino en la Mesa Redonda Empresarial Nueva Zelanda-Vietnam y en el Foro sobre Educación Superior y Formación Profesional Vietnam-Nueva Zelanda, entre otras actividades.



En los encuentros, ambas partes repasaron los logros alcanzados en las relaciones bilaterales desde que los dos países elevaron sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral en 2025.



Coincidieron en continuar fortaleciendo la confianza política y desarrollando de manera integral las relaciones bilaterales mediante el incremento de los intercambios y contactos de alto nivel y a todos los niveles, a través de los canales del Partido, el Estado, el Parlamento y los intercambios populares.



El primer ministro Christopher Luxon afirmó que Nueva Zelanda continuará impulsando firmemente la cooperación en comercio e inversión, creando condiciones favorables para que las empresas de ambos países amplíen sus oportunidades de colaboración y realicen inversiones recíprocas.



Al valorar la asistencia práctica y eficaz brindada por el Gobierno neozelandés a Vietnam durante muchos años, especialmente en los ámbitos de la agricultura y el medio ambiente, To Lam expresó su deseo de que ambas partes sigan trabajando juntas en el desarrollo de una agricultura verde, baja en emisiones y resiliente al cambio climático.



También abogó por reforzar la cooperación para garantizar la seguridad alimentaria, elevar el valor añadido de los productos agrícolas y establecer modelos representativos de colaboración en agricultura sostenible.



Las dos partes acordaron convertir la educación, el turismo, la conectividad y los intercambios pueblo a pueblo en importantes motores de las relaciones bilaterales.



En este sentido, ampliarán la cooperación en la formación de recursos humanos altamente calificados, con conocimientos especializados y competencias acordes con las exigencias de la nueva etapa de desarrollo, y promoverán la pronta apertura de vuelos directos entre ambos países para acortar la distancia geográfica y generar más oportunidades de intercambio y una cooperación más sustantiva e integral.



Funcionarios neozelandeses despiden al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en el aeropuerto internacional de Auckland, la noche del 13 de agosto (hora local). (Foto: VNA)

Vietnam y Nueva Zelanda reafirmaron asimismo su compromiso de fortalecer la coordinación en cuestiones regionales e internacionales de interés común en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas.



Las dos partes reiteraron la importancia de respetar el derecho internacional en la región y de resolver las disputas en el Mar del Este por medios pacíficos y de conformidad con las normas internacionales, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Durante la visita, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Christopher Luxon presenciaron el intercambio de varios documentos de cooperación en materia de mantenimiento de la paz, educación, agricultura, medio ambiente y acceso a mercados, así como iniciativas de financiación destinadas a apoyar la agricultura climáticamente inteligente y la Iniciativa CGIAR Asian Mega Deltas. En la ocasión, el máximo dirigente vietnamita y la gobernadora general Cindy Kiro también visitaron una exposición de obras de la reconocida fotógrafa neozelandesa Fiona Pardington en la galería de arte contemporáneo Starkwhite./.