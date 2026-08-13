Delegación del PCV participa en seminarios internacionales por el centenario del natalicio de Fidel Castro

La Habana (VNA)- Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Vu Hai Ha, miembro del Comité Central del Partido, y del Comité Permanente de la Asamblea Nacional y subjefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores del Parlamento, participó en el XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (IMCWP).



El XXIV IMCWP fue organizado del 7 al 9 de agosto de 2026 por el Partido Comunista de Cuba con el lema “Defendemos y honramos el legado de la Revolución cubana en el centenario del nacimiento de Fidel Castro; profundizamos nuestra solidaridad con la Cuba socialista; fortalecemos nuestra acción conjunta y unimos fuerzas por la paz y contra la agresión imperialista".



El encuentro reunió a cerca de 200 delegados internacionales procedentes de 48 partidos comunistas y obreros miembros del IMCWP de todo el mundo.



En el evento, Hai Ha presentó una ponencia en la que destacó que la Revolución cubana constituye uno de los símbolos más brillantes de la lucha mundial por la independencia nacional, la soberanía y la justicia social.



Afirmó que el pensamiento y el ejemplo de Fidel Castro, junto con el pensamiento de Ho Chi Minh, representan dos grandes referentes del movimiento comunista y obrero internacional.



El alto funcionario vietnamita reafirmó la solidaridad de Vietnam ante las grandes dificultades que enfrenta Cuba y subrayó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siguen de cerca la situación, comparten y respaldan firmemente la causa justa del pueblo cubano.



También hizo un llamamiento a fortalecer la unidad y la lucha por la paz, así como a poner fin a las medidas de bloqueo, embargo y coerción económica unilateral contra Cuba, por considerarlas contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.



La delegación vietnamita también informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del PCV, celebrado en 2026, así como sobre la orientación y las directrices para el desarrollo del país en la nueva etapa.



Reafirmó que Vietnam mantiene firmemente el objetivo de la independencia nacional vinculada al socialismo, así como su adhesión al marxismo-leninismo y al pensamiento de Ho Chi Minh.





El primer Seminario Internacional “Fidel: Legado y Futuro”. Foto: VNA

En el marco de la visita de trabajo a Cuba, la delegación participó además en el primer Seminario Internacional “Fidel: Legado y Futuro”, celebrado en La Habana como parte de las actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.



El evento contó con la participación de más de 1.000 delegados internacionales procedentes de 63 países. En el marco del seminario, Cuba presentó la colección “Obras escogidas” del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, integrada por 15.000 páginas, impresa y donada por Vietnam.



Durante la sesión inaugural, el jefe de la delegación vietnamita destacó tres valores universales presentes en el legado de Fidel Castro: la independencia nacional, la soberanía y la justicia social.



También subrayó el espíritu internacionalista de la célebre afirmación del líder cubano: “Ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad”.



Hai Ha reafirmó la política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam y el compromiso del país de acompañar, cooperar y desarrollarse juntos con Cuba.



En el Foro “Fidel y la Diplomacia Parlamentaria”, celebrado también en el marco del seminario, el funcionario vietnamita destacó que, en un mundo marcado por profundas transformaciones, el legado de Fidel conserva plenamente su vigencia, particularmente en la defensa de la independencia, la soberanía, la solidaridad internacional y la aspiración a la justicia.



El representante vietnamita señaló además las coincidencias entre el pensamiento de Ho Chi Minh y el de Fidel Castro respecto al papel de los parlamentos en la defensa de la voluntad nacional y el servicio a los intereses del pueblo.



Llamó a promover una cooperación concreta con Cuba en sectores como la salud, la educación, la agricultura, la transformación digital y el desarrollo sostenible.



Durante su estancia en Cuba, Hai Ha y la delegación vietnamita mantuvieron encuentros con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, y con el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda.



En estas reuniones, ambas partes reafirmaron los vínculos fraternales, la amistad especial y la cooperación integral bilateral, cultivados durante generaciones por los dirigentes y pueblos de ambos países.



Con motivo de su participación en los seminarios internacionales, la delegación vietnamita también se reunió con la vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Noemí Rabaza, y con jefes de delegaciones de partidos miembros del IMCWP de Laos, Japón, Reino Unido, Portugal, México, Ecuador, Perú y Venezuela.



Las reuniones permitieron intercambiar orientaciones y medidas para fortalecer los contactos y la cooperación entre los partidos, contribuyendo así a impulsar las relaciones entre los Estados, los parlamentos y los pueblos de los países participantes.



Durante su visita de trabajo a Cuba, Hai Ha y la delegación vietnamita también visitaron la Embajada de Vietnam y depositaron flores ante la estatua del presidente Ho Chi Minh en el parque que lleva su nombre en La Habana./.