Quang Tri conmemora el centenario del nacimiento del líder cubano Fidel Castro

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Quang Tri, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Embajada de Cuba en este país indochino, celebró hoy una ceremonia conmemorativa por el centenario del nacimiento del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (13 de agosto de 1926).



El acto tuvo lugar en el Parque Fidel Castro, situado en el barrio de Dong Ha, y reunió a autoridades vietnamitas y representantes diplomáticos de Cuba.



En su intervención, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri, Le Duc Tien, destacó la extraordinaria dimensión histórica de Fidel Castro, cuya vida y obra estuvieron estrechamente vinculadas a la victoria de la Revolución cubana, la lucha por la independencia y la soberanía de Cuba y las aspiraciones de los pueblos del mundo por la libertad, la paz y la justicia.



Señaló que, si la amistad entre Vietnam y Cuba se ha forjado a través de numerosos hitos históricos, Quang Tri es uno de los lugares donde esa historia quedó marcada por las propias huellas del líder cubano.



El 15 de septiembre de 1973 constituye una fecha especial en la historia de las relaciones entre ambos países y en la memoria de Quang Tri. Apenas unos meses después de la firma de los Acuerdos de París y mientras la guerra continuaba librándose con intensidad, Fidel Castro se convirtió en el primer y único jefe de Estado extranjero en visitar la zona liberada del Sur de Vietnam, en Quang Tri.

El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Quang Tri, Le Duc Tien, pronuncia un discurso durante la ceremonia. Foto: VNA

Aquella visita, subrayó Le Duc Tien, trascendió el ámbito diplomático para convertirse en un acto político de enorme significado histórico y en una muestra de solidaridad con Vietnam en uno de los momentos más difíciles de su lucha. Más de medio siglo después, la imagen de Fidel Castro en la entonces castigada por la guerra tierra de Quang Tri continúa profundamente grabada en la memoria de los vietnamitas.



Por su parte, el embajador cubano en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, afirmó que difícilmente podría encontrarse un lugar más significativo que un parque que lleva el nombre de Fidel Castro para recordar la gloriosa trayectoria revolucionaria del líder histórico de la Revolución cubana.



Al cumplirse un siglo de su nacimiento, expresó el homenaje y gratitud al legado de uno de los hijos más destacados de Cuba y una figura emblemática de la lucha por la liberación nacional, la reunificación y la construcción del país.



El diplomático cubano manifestó asimismo su profundo agradecimiento por el respeto y el afecto que el pueblo vietnamita ha profesado, generación tras generación, a la vida y obra de Fidel Castro, preservando un vínculo especial, leal y profundamente arraigado.



Durante la ceremonia, los participantes depositaron flores y guardaron un minuto de silencio en memoria del destacado revolucionario cubano, considerado un gran amigo y compañero fiel del pueblo vietnamita. El acto sirvió también para recordar la especial y ejemplar relación de amistad y solidaridad entre Vietnam y Cuba.



Durante los años más duros de la guerra de resistencia del pueblo vietnamita, Cuba permaneció firmemente al lado de Vietnam, y Fidel Castro se convirtió en el símbolo más destacado de esa solidaridad.



Su célebre afirmación "Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre", trascendió el marco de un discurso para convertirse en un símbolo de la fraternidad, el compañerismo y el internacionalismo entre los dos pueblos.



Cuba brindó a Vietnam un valioso apoyo en múltiples ámbitos y contribuyó a la construcción de varias obras emblemáticas de la amistad bilateral. Entre ellas destaca el Hospital de Amistad Vietnam-Cuba de Dong Hoi, considerado una expresión concreta de la solidaridad y el afecto del pueblo cubano hacia el vietnamita.



En señal de homenaje y gratitud a Fidel Castro, la provincia de Quang Tri construyó en 2018 y puso en funcionamiento el Parque Fidel Castro, ubicado en el centro de la ciudad de Dong Ha. Se trata del primer parque de Vietnam que lleva el nombre del líder de la Revolución cubana./.