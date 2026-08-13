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Vietnam y Nueva Zelanda promueven el intercambio cultural

Al continuar su agenda en Nueva Zelanda, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la gobernadora general anfitriona, Dame Cindy Kiro, asistieron a una exposición de la reconocida fotógrafa maorí Fiona Pardington en la Galería de arte contemporáneo Starkwhite.

La gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, dio la bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, para asistir a la exposición fotográfica de Fiona Pardington. (Fuente: VNA)
La gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, dio la bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, para asistir a la exposición fotográfica de Fiona Pardington. (Fuente: VNA)

Auckland, Nueva Zelanda (VNA) - Al continuar su agenda en Nueva Zelanda, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la gobernadora general anfitriona, Dame Cindy Kiro, asistieron a una exposición de la reconocida fotógrafa maorí Fiona Pardington en la Galería de arte contemporáneo Starkwhite.

En la ocasión, los dos líderes conocieron obras destacadas de la artista, una de las fotógrafas contemporáneas más influyentes de Nueva Zelanda, con una trayectoria que abarca más de tres décadas.

Las obras de Fiona Pardington exploran temas arraigados en la cultura, la historia, la naturaleza y la gente de Nueva Zelanda, destacando especialmente las imágenes de objetos culturales maoríes, piezas de museo y especies de aves nativas, incluidas aquellas extintas o amenazadas.

A través de un estilo fotográfico distintivo, caracterizado por el uso de fondos claros y oscuros, estas obras resaltan el valor del patrimonio cultural y natural, al tiempo que transmiten un mensaje sobre la importancia de la conservación.

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La gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, y el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la exposición fotográfica de Fiona Pardington. (Fuente: VNA)



En sus palabras, el máximo dirigente vietnamita expresó su admiración por las obras, que poseen un gran valor artístico, cultural e histórico, y valoró enormemente cómo el arte contemporáneo contribuye a preservar, revitalizar y difundir los valores del patrimonio, identidad cultural y naturaleza de Nueva Zelanda al público.

También enfatizó que la cultura y el arte actúan como puentes de conexión que fomentan el entendimiento mutuo, el intercambio y la conexión entre los pueblos de diferentes naciones.

Tanto Vietnam como Nueva Zelanda poseen identidades culturalmente ricas y un potencial significativo para intensificar el intercambio y la cooperación en los ámbitos cultural y artístico, contribuyendo así a fortalecer la base social y el intercambio popular en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, apuntó.

La actividad demuestra la importancia que los líderes de ambas naciones otorgan a los intercambios culturales y artísticos y a los vínculos entre los pueblos, pilares fundamentales de las relaciones de amistad entre Vietnam y Nueva Zelanda.

Fiona Pardington es una artista cuyas obras se exhiben y forman parte de las colecciones de importantes museos y galerías de arte, tanto en Nueva Zelanda como en el resto del mundo. La artista ha recibido numerosos prestigiosos premios y distinciones y ha sido seleccionada para representar a Nueva Zelanda en la Bienal de Venecia de 2026./.

VNA
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