Visita de máximo dirigente vietnamita atrae atención de medios neozelandeses

Wellington (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, a Nueva Zelanda está atrayendo una amplia atención de los medios de comunicación del país oceánico.



Según los artículos, reportajes y análisis publicados los días 12 y 13 de agosto, uno de los aspectos más destacados es la transición de las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda desde los compromisos políticos de alto nivel hacia programas de cooperación concretos, con especial atención al comercio, la inversión, la educación, la agricultura, la ciencia y la tecnología, la defensa y la seguridad, así como la respuesta al cambio climático.



Tras las conversaciones celebradas en esta mañana entre To Lam y el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, la Radio Nueva Zelanda (RNZ) destacó el mensaje de Luxon sobre una orientación clara para el futuro de las relaciones entre ambos países.



Este mensaje también fue subrayado por el Gobierno de Nueva Zelanda al evaluar los resultados de la visita: los acuerdos alcanzados establecen una hoja de ruta para las relaciones bilaterales durante la próxima década y deberán traducirse en beneficios concretos para los pueblos de ambos países.



En un comunicado titulado “Nueva Zelanda y Vietnam impulsan su relación”, publicado hoy, el Gobierno neozelandés señaló que Christopher Luxon y To Lam acordaron nuevas medidas para impulsar la Asociación Estratégica Integral entre los dos países.



Según el comunicado, uno de los principales objetivos de la visita es llevar la asociación a la práctica y generar beneficios para ambas naciones.



El primer ministro Christopher Luxon recordó que los dos países celebran 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y que elevaron sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral en 2025.



Señaló que, si la decisión de elevar las relaciones reflejó la voluntad compartida de ambas partes, la actual visita ha complementado esa voluntad con acciones concretas.



Este mensaje fue difundido el mismo día por el portal informativo Scoop, lo que refleja el interés del Gobierno de Nueva Zelanda en destacar ante la opinión pública los resultados concretos de la visita.



Por su parte, 1News, uno de los principales medios de comunicación del país, también informó sobre el encuentro entre To Lam y Christopher Luxon en Auckland.



La cobertura de los medios locales pone de manifiesto que Nueva Zelanda considera que los resultados de la visita no solo tienen importancia para las relaciones bilaterales, sino que también abren nuevas oportunidades para las empresas exportadoras, fortalecen los vínculos en materia de educación y seguridad y brindan apoyo a los agricultores y a los profesionales del sector sanitario./.

VNA