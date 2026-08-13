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Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a Nueva Zelanda

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó una visita de Estado a Nueva Zelanda del 12 al 14 de agosto de 2026. 

VNA
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