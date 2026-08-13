Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a Nueva Zelanda

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, acordaron impulsar la implementación de la estrategia de las "Tres Conexiones", con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las cadenas de suministro, las empresas, las localidades y las estrategias de desarrollo sostenible.