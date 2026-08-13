Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a Nueva Zelanda

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Vietnam y Australia refuerzan Asociación Estratégica Integral con nuevos acuerdos
Vietnam y Australia acordaron profundizar su Asociación Estratégica Integral y ampliar la cooperación en economía, ciencia y tecnología, innovación, educación, defensa y seguridad, durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país oceánico.
65 años después: aliviando el sufrimiento causado por el Agente Naranja
Durante 65 años, las consecuencias del Agente Naranja/dioxina han seguido afectando a muchas familias vietnamitas. Gracias a las políticas de apoyo y a los esfuerzos conjuntos de la comunidad, numerosas víctimas en la provincia norteña de Hung Yen están recibiendo la ayuda que necesitan para superar las dificultades y llevar una vida más estable.
Vietnam busca impulsar exportaciones en el segundo semestre
Vietnam necesita adoptar medidas más firmes para mantener el crecimiento de sus exportaciones en la segunda mitad de 2026, en un contexto en el que las empresas enfrentan mayores costos, barreras comerciales y una creciente competencia.
Vietnam aboga por cooperación a largo plazo con Australia en tecnología e innovación
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, participó hoy en un foro sobre ciencia, tecnología, innovación, inversión y desarrollo de recursos humanos entre Vietnam y Australia, en el marco de su visita de Estado que realiza al país oceánico.
Vietnam y Tailandia acuerdan impulsar la estrategia de las "Tres Conexiones"
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, acordaron impulsar la implementación de la estrategia de las "Tres Conexiones", con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las cadenas de suministro, las empresas, las localidades y las estrategias de desarrollo sostenible.
Primer ministro pide al sector diplomático fomentar condiciones favorables para el desarrollo
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó al sector de relaciones exteriores a fortalecer su papel como contribución al desarrollo nacional mediante la adopción de un pensamiento más innovador y acciones contundentes para obtener resultados tangibles.
Parque Nacional Tram Chim ofrece experiencias auténticas en los humedales
Cada vez más jóvenes descubren el turismo verde en el Parque Nacional Tram Chim, donde la naturaleza, la cultura local y la conservación de los humedales se unen para ofrecer experiencias únicas en el delta del Mekong.
Arte del té de loto de Quang An mantiene vivo el patrimonio cultural de Hanoi
El arte del té de loto de Quang An preserva una de las tradiciones más emblemáticas de Hanoi. Elaborado con el aromático loto Bach Diep, este oficio centenario mantiene vivo un valioso patrimonio cultural vietnamita.
Sesiona primera reunión extraordinaria de XVI Legislatura de Asamblea Nacional de Vietnam
La primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam quedó inaugurada hoy en Hanoi, con el objetivo de impulsar una amplia agenda legislativa orientada a eliminar obstáculos institucionales y promover un desarrollo rápido y sostenible del país.
Vietnam proyecta liderar la atracción de IED de alta tecnología en la región
El compromiso de Vietnam con la integración global no es reciente; se remonta a diciembre de 1946, año en que el Presidente Ho Chi Minh declaró en su llamamiento a las Naciones Unidas la política de apertura y cooperación internacional con otros países democráticos en todos los ámbitos.
Celebran conferencia para difundir y aplicar resoluciones del III Pleno del Comité Central del PCV
El Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró esta mañana una conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones adoptadas en el III Pleno del CC de esta fuerza política.
HSBC: Economía vietnamita enfrentará una mayor presión en el segundo semestre
Tras un sólido crecimiento en el primer semestre de 2026, se prevé que la economía vietnamita enfrente una mayor presión en los próximos meses, ya que el aumento de la inflación y las presiones cambiarias y de las tasas de interés pondrán a prueba su capacidad para sostener el crecimiento y mantener la estabilidad macroeconómica.
Hien Luong - Ben Hai: Símbolo de reunificación y paz
Cada mes de julio, mientras personas de todo Vietnam visitan la provincia de Quang Tri para rendir homenaje a quienes se sacrificaron por la nación, el Sitio de Reliquias Nacionales Especiales Hien Luong – Ben Hai recibe a miles de visitantes.
Exportaciones de productos agroforestales y pesqueros de Vietnam crecen 6%
Las exportaciones agroforestales y pesqueras de Vietnam alcanzaron un valor estimado de 35 mil 880 millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 6%, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Acuerdo de Ginebra de 1954, un hito histórico de la diplomacia vietnamita
El 20 de julio de 1954 se firmó el Acuerdo de Ginebra, considerado un hito histórico en la diplomacia vietnamita, que plasmó el resultado de 75 días de negociaciones iniciadas el 8 de mayo, un día después de la victoria de Dien Bien Phu, hito que cambió el rumbo de la lucha del pueblo vietnamita contra el colonialismo francés.
Identificación biométrica mejora experiencia en aeropuerto de Noi Bai
En plena temporada alta de viajes de verano de 2026, el Aeropuerto Internacional de Noi Bai gestiona un promedio de casi 700 vuelos y más de 100 mil pasajeros al día.
Ciudad Ho Chi Minh se afianza como principal destino para visitantes internacionales
Ciudad Ho Chi Minh consolida su liderazgo turístico en Vietnam con un fuerte aumento de visitantes internacionales y del gasto turístico, impulsado por una oferta cada vez más diversa y atractiva.
Inauguran tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato
El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam inaugura su tercer pleno con el objetivo de impulsar reformas estratégicas, fortalecer la gobernanza y crear nuevos motores de crecimiento para el desarrollo del país.
Economía de Vietnam crece 8,18% en el primer semestre de 2026
A pesar de la persistente incertidumbre económica mundial y las revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento global para 2026 por parte de organizaciones internacionales, la economía de Vietnam registró un sólido desempeño. El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 8,18% en el primer semestre de 2026.
Hanoi apuesta por convertirse en una ciudad de inteligencia artificial
Con la firma de 50 memorandos de entendimiento con destacadas corporaciones y organizaciones nacionales e internacionales, Hanoi busca no solo ampliar su infraestructura, sino también sentar las bases para convertirse en una ciudad impulsada por la inteligencia artificial, con la tecnología como motor clave del crecimiento.