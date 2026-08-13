Inauguran oficina de apoyo psicosocial para niños en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las Asociaciones de Protección de los Derechos de la Infancia y de Ciencias, Psicología y Educación de Ciudad Ho Chi Minh firmaron hoy un memorando de entendimiento de cooperación para establecer y gestionar una oficina de apoyo psicosocial para niños y familias.



Al intervenir en el acto, Mai Thi Ngoc Mai, presidenta de la Asociación para la Protección de los Derechos de la Infancia de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que se trata de un modelo práctico que satisface las necesidades de cuidado de los menores con un enfoque especial en el bienestar físico y mental.



La puesta en marcha de la mencionada oficina demuestra un avance en el fortalecimiento de la coordinación interdisciplinaria y en el aprovechamiento de la experiencia de profesionales de la psicología en conjunción con los recursos sociales, reiteró.



Este modelo contribuye a mejorar la eficacia de la protección de los derechos e intereses legítimos de los niños a lo largo de la urbe, apuntó.



Por su parte, Dinh Phuong Duy, presidente de la Asociación de Ciencias, y Educación de Ciudad Ho Chi Minh, declaró que el modelo se desarrolla en respuesta a necesidades prácticas, dado que los asuntos relacionados con la violencia, el abuso y las repercusiones psicológicas en los niños requieren cada vez más atención.



En la fase inicial, el centro se centra en brindar apoyo psicológico a niños y familias que atraviesan dificultades, al tiempo que amplía gradualmente su red de especialistas y servicios de respaldo.



La oficina opera sin ánimo de lucro, movilizando recursos comunitarios, garantizando la confidencialidad y situando el interés superior de los niños en el centro de las actividades.



El establecimiento lleva a cabo diversas tareas que abarcan desde la recepción de información, la evaluación de necesidades y la realización de una valoración inicial y consulta psicológica hasta la intervención de apoyo, la conexión de servicios y el acompañamiento a los niños y sus familias. Su objetivo fundamental es ayudar a los menores y a sus familias a superar desafíos psicológicos, estabilizar sus vidas y alcanzar un desarrollo integral.



De acuerdo con el memorando, la Asociación Municipal para la Protección de los Derechos de la Infancia actúa como punto focal para coordinar actividades, recibir información, gestionar casos, movilizar recursos y colaborar en la protección de los derechos legítimos de los niños.



Mientras tanto, la Asociación Municipal de Psicología y Ciencias de la Educación supervisa los aspectos profesionales relacionados con la psicología, la consulta y la atención a la salud mental; asimismo, moviliza a expertos y psicólogos, al tiempo que participa en el desarrollo, la estandarización y el seguimiento de protocolos profesionales.



Ambas asociaciones colaborarán para desarrollar una red de expertos, consejeros, instalaciones de asistencia social, escuelas, instituciones médicas y organizaciones pertinentes y llevar a cabo actividades de comunicación y capacitación para el personal que trabaja en ámbitos relacionados con la infancia; así como revisar y evaluar periódicamente los resultados operativos para acordar soluciones adecuadas.



Se espera que la oficina contribuya a crear una red interdisciplinaria de protección infantil y atención a la salud mental en Ciudad Ho Chi Minh.



En la ocasión, las asociaciones, en coordinación con la organización Save the Children International (SCI), llevaron a cabo un curso de capacitación sobre "Mejora de conocimientos y habilidades en materia de psicología y salud mental infantil" a favor de gerentes, funcionarios y trabajadores de los centros locales de apoyo a la infancia./.

VNA