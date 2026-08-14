Recuperados en Vietnam 1.715 restos de mártires

Hanoi (VNA)- Desde el inicio de la “Campaña de 500 días y noches”, el 15 de marzo de 2026, se han localizado y recuperado los restos de 1.715 mártires, lo que representa el 24,5% del objetivo previsto.



De ellos, 691 fueron recuperados en territorio nacional, 174 en Laos y 850 en Camboya, según el Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires,



Cabe destacar el hallazgo y la recuperación de 13 fosas colectivas de mártires en la provincia norteña de Tuyen Quang y Ciudad Ho Chi Minh.



Las labores de toma de muestras de restos para su identificación se han intensificado, con un promedio de entre 2.000 y 3.000 muestras diarias.



Hasta la fecha, 9 localidades han concluido esta tarea, incluidas Tuyen Quang (84 tumbas), Lai Chau (152), Son La (579), Lao Cai (1.250), Quang Ninh (803), Ninh Binh (7.796), Ha Tinh (774), Hue (7.244) y Lam Dong (4.776).



Algunas provincias y ciudades con un elevado número de tumbas, como Khanh Hoa, Dong Nai, Ciudad Ho Chi Minh y Tay Ninh, han completado más del 90% del trabajo.

Se lleva a cabo el proceso de excavación y los restos de mártires no identificados son trasladados a la zona de recogida de muestras biológicas en el cementerio de los mártires de Nhon en Hanoi. Foto: VNA.





Hasta la fecha, las unidades competentes han tomado muestras en 124.762 tumbas de mártires, alcanzando el 58,4% del plan, y de ellas 86.183 cumplían las condiciones necesarias para la toma de muestras.



Entre tanto, las labores de desminado han abarcado 11.793,6 hectáreas, equivalentes al 51,9% del objetivo.



En particular, la zona central de Vi Xuyen, en Tuyen Quang, ha alcanzado el 91,39% y se prevé concluir los trabajos en agosto de 2026 para facilitar las tareas de búsqueda y recuperación.



En el próximo período, el Comité Directivo continuará revisando y verificando la información sobre las zonas donde se encuentran tumbas de mártires, acelerará la toma y entrega de muestras de restos y, al mismo tiempo, preparará a los equipos de búsqueda en Laos y Camboya para iniciar las operaciones de la temporada seca 2026-2027 antes de lo habitual.



Al mismo tiempo, las delegaciones de trabajo supervisarán la ejecución de la Campaña de 500 días y noches en varias regiones militares y localidades prioritarias./.