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Actualidad: Máximo dirigente vietnamita realiza visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda

Del 9 al 14 de agosto, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, encabezó una delegación de alto nivel en visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda, con el objetivo de fortalecer la confianza política, impulsar las asociaciones y ampliar la cooperación multifacética.

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