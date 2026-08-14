Turismo

Vietnam apuesta por turismo interregional para reforzar identidad y competitividad de sus destinos

Vietnam busca fortalecer el turismo interregional mediante productos con identidad propia, transformación digital y turismo verde para aumentar su competitividad.

Los Dao rojos interpretan una danza con palos, contribuyendo a incorporar la cultura autóctona a los programas de experiencias turísticas. (Foto: VNA)
Los Dao rojos interpretan una danza con palos, contribuyendo a incorporar la cultura autóctona a los programas de experiencias turísticas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam busca convertir la cooperación interregional en un motor más efectivo para el desarrollo turístico, mediante productos que respondan a las demandas del mercado y, al mismo tiempo, aprovechen la identidad cultural y las ventajas propias de cada localidad, con la digitalización y la transición verde como pilares.

El subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam Pham Van Thuy destacó la necesidad de pasar de una promoción basada principalmente en los recursos disponibles en cada destino a otra centrada en el desarrollo de productos que respondan a las necesidades reales de los visitantes.

En este sentido, los circuitos y rutas deben construirse a partir de los valores culturales y las particularidades de cada territorio, acompañados de una mejor gestión de los destinos, una coordinación más estrecha entre autoridades y empresas y una mayor formación de los profesionales del sector.

La estrategia incluye además el desarrollo de una plataforma digital nacional de “Gestión y negocios turísticos”, destinada a conectar datos e identificar empresas, sentando las bases para una base de datos turística nacional y un mayor uso de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial.

Para 2026, Vietnam aspira a recibir 25 millones de turistas internacionales y 150 millones de visitantes nacionales, con ingresos superiores a 43 mil millones de dólares estadounidenses. Para alcanzar estas metas, se considera necesaria una mayor participación de las asociaciones y empresas turísticas.

Pham Van Thuy pidió a la Asociación de Turismo de Vietnam reforzar su papel de enlace entre las regiones y ayudar a transformar los recursos naturales y culturales de cada localidad en productos interregionales diferenciados.

Digitalización y sostenibilidad
El vicepresidente de la Asociación de Turismo de Vietnam Nguyen Hong Hai señaló que la transformación digital y el turismo verde deben avanzar de forma paralela. Las empresas deben ampliar el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial y comercio electrónico, reducir los residuos plásticos y aplicar los criterios nacionales de turismo verde para desarrollar productos más sostenibles.

En el norte, la cooperación entre localidades y empresas se ha intensificado durante el primer semestre de 2026, con la ampliación de mercados, el fortalecimiento de los vínculos empresariales y el desarrollo de productos adaptados a las características de cada territorio.

Nguyen Manh Than, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Vietnam y presidente de la Asociación de Turismo de Hanoi, propuso una mayor integración entre turismo, producción y vida rural, aprovechando la agricultura verde, la innovación tecnológica y el turismo agrícola para aumentar el valor de los productos locales y generar nuevos ingresos para las comunidades.

No obstante, la cooperación interregional todavía afronta dificultades, como las limitaciones financieras de las empresas, la falta de personal cualificado, las diferencias en el nivel de digitalización y la capacidad operativa desigual de las asociaciones. También persiste una brecha entre el potencial de los programas de cooperación y sus resultados, mientras que los productos interregionales con una identidad propia siguen siendo insuficientes.

Ante esta situación, las asociaciones turísticas deberán reforzar la promoción conjunta, conectar empresas y desarrollar productos basados en los recursos naturales y el patrimonio cultural de cada territorio, además de explorar nuevos mercados.

En los próximos meses, la Asociación de Turismo de Vietnam continuará promoviendo la participación empresarial en la iniciativa del turismo verde y sostenible VITA GREEN, evaluará los dos primeros años de aplicación de los criterios nacionales de turismo verde, estudiará modelos de turismo sostenible en la provincia de Lam Dong y apoyará a las localidades en el desarrollo de productos turísticos diferenciados./.

VNA
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