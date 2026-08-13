Turismo

Vietjet añade 82.000 plazas para el período de mayor demanda por las vacaciones del Día Nacional

Vietjet añadirá 82.000 plazas y 400 vuelos entre el 26 de agosto y el 5 de septiembre para atender la demanda por el Día Nacional de Vietnam.

Avión de Vietjet (Foto: Vietjet)
Avión de Vietjet (Foto: Vietjet)

Hanoi (VNA) – Como parte de los prerativos para las vacaciones por el Día Nacional (2 de septiembre), Vietjet prevé añadir 82.000 plazas, equivalentes a 400 vuelos, en sus rutas nacionales e internacionales.

Del 26 de agosto al 5 de septiembre de 2026, la aerolínea prevé operar más de 4.400 vuelos para satisfacer la demanda de viajes.

​Los vuelos adicionales se concentrarán en las rutas que conectan Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi con importantes centros económicos y turísticos y destinos populares como Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Hue y Da Lat, ofreciendo a los pasajeros más opciones de horarios e itinerarios durante este período de mayor demanda.

​Ante el fuerte aumento previsto de la demanda de viajes durante las vacaciones, especialmente en las rutas que conectan las principales ciudades con los destinos turísticos, la aerolínea ha preparado de forma proactiva su flota y sus recursos operativos, además de reforzar el personal en los aeropuertos para garantizar un servicio fluido a los pasajeros.

​Asimismo, Vietjet recomienda a los pasajeros ahorrar tiempo realizando el check-in en línea a través de la aplicación Vietjet Air o VNeID antes del vuelo, ya que se prevén aumentos puntuales en el número de viajeros en los aeropuertos.

​En su red internacional, la aerolínea también ofrece una mayor variedad de destinos en el Sudeste Asiático, el Noreste Asiático, Australia, India y Sri Lanka. Los pasajeros pueden elegir itinerarios adecuados entre las frecuentes ofertas promocionales de la aerolínea, disponibles en su sitio web, plataformas digitales y aplicación Vietjet Air./.

VNA
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