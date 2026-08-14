Provincia vietnamita acelera formación de personal calificado para impulsar logística fronteriza

Lang Son, Vietnam (VNA) - A la par del crecimiento sostenido de las actividades de importación y exportación de mercancías a través de los pasos fronterizos, la provincia norvietnamita de Lang Son intensifica la atracción de inversiones empresariales en servicios logísticos e infraestructura fronteriza, lo que genera una creciente demanda de recursos humanos calificados, con conocimientos en logística, comercio exterior, transporte y tecnología.



En los pasos fronterizos de Tan Thanh, Huu Nghi y Chi Ma, el aumento del volumen de mercancías ha ido acompañado de cambios significativos en la organización de las operaciones y el flujo de productos. La incorporación de maquinaria y equipos modernos para las labores de carga, descarga, transbordo y transporte permite reducir el esfuerzo físico de los trabajadores y elevar la productividad.



Tras años de trabajo en una empresa de gestión de patios de carga en el paso fronterizo de Chi Ma, Hoang Thi Coi, de la comuna de Mau Son, ha podido observar de cerca esta transformación. Según explicó, la incorporación de más carretillas elevadoras y sistemas automáticos de cintas transportadoras reduce considerablemente el esfuerzo físico y el tiempo necesario para el transbordo, al tiempo que disminuye la necesidad de mano de obra directa.



La modernización de las operaciones no solo mejora las condiciones laborales, sino que también plantea nuevas exigencias para los trabajadores. El uso de equipos modernos requiere personal con conocimientos técnicos, habilidades operativas y capacidad para resolver incidencias durante el proceso de trabajo.



Además de la mano de obra dedicada directamente a la manipulación de mercancías, las empresas que gestionan las superficies logísticas en los pasos fronterizos necesitan cada vez más profesionales especializados en logística, comercio exterior y tecnología.



Vu Dang Dung, subdirector de operaciones del Parque Logístico Viettel Lang Son, destacó que la unidad cuenta actualmente con unos 200 empleados, de los cuales alrededor del 20% desempeña funciones clave de operaciones. Este personal trabaja por turnos para garantizar el funcionamiento de las instalaciones las 24 horas del día.



Debido a las características del sector, la empresa mantiene programas de capacitación continua para seleccionar y mejorar las competencias de los trabajadores.



Según las estadísticas del Departamento del Interior de Lang Son, unas 55.000 personas integran actualmente la fuerza laboral de la provincia en diferentes sectores. En las zonas fronterizas, la mano de obra disponible cubre básicamente las necesidades de carga y descarga, pero persiste una gran escasez de trabajadores altamente calificados y especializados. En promedio, las empresas necesitan incorporar cada año entre 100 y 200 trabajadores con este perfil.



Una de las principales dificultades es que Lang Son aún carece de centros de formación especializados en la operación de equipos pesados, como grúas industriales y elevadores de gran tonelaje. La oferta de personal calificado para la gestión empresarial, la logística y el transporte tampoco responde plenamente a las necesidades del mercado.



El director general de la empresa de servicios integrales de importación y exportación Chi Ma HTT, Mai Duc Trung, señaló que, para puestos específicos como operadores de grúas, elevadores de gran capacidad y otros equipos especializados, la capacitación debe ser eminentemente práctica y realizarse directamente con las máquinas y los procesos operativos reales. Su empresa ya aplica este modelo con los nuevos trabajadores.



Para responder a las crecientes exigencias del despacho de mercancías de importación y exportación, la formación profesional debe ampliarse a áreas de mayor calificación, como logística, gestión de almacenes, coordinación del transporte, comercio exterior, administración empresarial y aplicación de tecnologías al movimiento de mercancías. Paralelamente, las empresas deben desarrollar políticas salariales competitivas, mecanismos de incentivos y condiciones laborales adecuadas para atraer y retener talento.



Cuando la oferta de recursos humanos calificados pueda satisfacer de manera suficiente las necesidades de las distintas operaciones, Lang Son estará mejor posicionada para aprovechar sus ventajas en comercio exterior y logística. Esto permitirá mejorar la calidad de los servicios fronterizos, elevar la competitividad del sistema logístico y generar empleos de mayor calidad para la población local./.

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