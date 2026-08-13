Vietnam destaca como uno de los motores del crecimiento económico de la ASEAN

Kuala Lumpur (VNA) - Vietnam se perfila como uno de los principales motores del próximo ciclo de crecimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), gracias a su expansión económica, capacidad industrial, recursos humanos y creciente mercado de consumo, según Shan Saeed, economista jefe global del grupo malasio de tecnología inmobiliaria IQI Juwai.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el experto situó a Vietnam entre las cinco economías -junto con Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas- que están reforzando el papel del Sudeste Asiático en los flujos mundiales de capital y en el crecimiento regional.

La economía vietnamita creció un 8,39% interanual en el segundo trimestre de 2026, elevando el crecimiento del primer semestre al 8,18%. En comparación, Indonesia creció un 5,29%, Malasia un 5,8% y Filipinas un 2,3%, mientras que Tailandia registró un aumento del 2,8% en el primer trimestre, a la espera de los datos del segundo trimestre.

Shan Saeed destacó también la calidad del crecimiento vietnamita. La manufactura aumentó un 10,23% en los primeros seis meses del año y la producción industrial un 10,8%. Las exportaciones de bienes alcanzaron 266.000 millones de dólares, un 21% más, mientras que la inversión extranjera directa (IED) desembolsada aumentó un 11,2%, hasta 13 mil millones de dólares.

A su juicio, Vietnam está avanzando desde un modelo basado principalmente en los bajos costes de producción hacia una mayor participación en la electrónica, maquinaria, alta tecnología y cadenas de suministro de mayor valor añadido.

El turismo constituye otro motor de crecimiento. Vietnam recibió 12,3 millones de visitantes internacionales en el primer semestre, un 14,9% más interanual, impulsando los servicios, la aviación, la hotelería y el consumo interno.

Los recursos humanos también contribuyen a elevar el potencial de crecimiento. En el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las alumnas vietnamitas obtuvieron 18 puntos más que los alumnos en comprensión lectora, mientras que los resultados en matemáticas fueron relativamente equilibrados.

En el primer semestre de 2026, el 29,7% de la fuerza laboral contaba con títulos o certificados, mientras que el Producto Interno Bruto per cápita aumentó de 4.700 dólares en 2024 a 5.026 dólares en 2025, ampliando el mercado de consumidores de ingresos medios.

Según Shan Saeed, cada una de las economías del grupo “Fabulous Five” aporta ventajas diferentes: Indonesia destaca por su escala; Malasia, por la tecnología y su conexión con el capital; Tailandia, por la profundidad industrial; Filipinas, por los servicios y su población; y Vietnam, por el ritmo de producción, los recursos humanos y el aumento de los ingresos.

Vietnam, concluyó, no solo participa en el proceso de crecimiento regional, sino que también contribuye a configurar el próximo ciclo de expansión de la ASEAN./.

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