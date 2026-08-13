Cultura-Deporte

Vietnam acoge por primera vez el certamen Miss World

Vietnam acoge por primera vez Miss World. Cerca de 120 candidatas participan en la 73.ª edición del certamen, que impulsa el turismo de Hai Phong.

Las concursantes de Miss Mundo exhiben su belleza luciendo el ao dai (traje tradicional) vietnamita y sombreros cónicos. Foto: VNA
Las concursantes de Miss Mundo exhiben su belleza luciendo el ao dai (traje tradicional) vietnamita y sombreros cónicos. Foto: VNA

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Vietnam acoge por primera vez el certamen Miss World, cuya 73.ª edición comenzó oficialmente este 13 de agosto con la presentación de cerca de 120 candidatas procedentes de distintos países y territorios.

La ceremonia tuvo lugar en el Complejo Turístico Internacional Doi Rong (Dragon Ocean Do Son), en la ciudad norteña de Hai Phong, que será uno de los principales destinos de las concursantes durante su estancia de casi un mes en Vietnam.

Las participantes, procedentes de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Finlandia, México, Brasil, Turquía, Estados Unidos, Nicaragua, Portugal, Kazajistán, Indonesia y Filipinas, entre otros, participarán en actividades culturales, gastronómicas, deportivas y de entretenimiento en distintas localidades vietnamitas.

Durante la primera etapa, del 13 al 20 de agosto, las candidatas se alojarán en Doi Rong y participarán en diversas experiencias culturales y gastronómicas, además de las primeras pruebas complementarias del concurso.

Entre las actividades previstas en Hai Phong figuran las pruebas de Talento, Deportes, Chef Beauty y Top Model. El 18 de agosto se celebrará además el Vietnam Beauty Fashion Fest XVI en Dragon Beach, en el complejo Dragon Ocean Do Son.

En la rueda de prensa participaron Julia Morley CBE, presidenta y directora ejecutiva de la Organización Miss World; Karolina Bielawska, Miss World 2021; Pham Kim Dung, presidenta de Miss World Vietnam; y Hoang Nhat Nam, vicepresidente ejecutivo de Sen Vang y jefe del Comité Organizador de la 73.ª edición.

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Concursantes que participan en Miss Mundo 2026. Foto: VNA

Pham Minh Hieu, director general de Van Huong, empresa inversora del complejo Doi Rong, señaló que Miss World constituye no solo un prestigioso certamen internacional, sino también una plataforma para promover la imagen de Vietnam y sus valores culturales.

Según destacó, la celebración del concurso puede contribuir a proyectar a Vietnam como un destino seguro, acogedor y dinámico, al tiempo que impulsa el turismo y el crecimiento sostenible.

La elección de Doi Rong como destino oficial de Miss World 2026 también supone una oportunidad para reforzar la imagen turística de Hai Phong y demostrar la capacidad de la ciudad para organizar eventos internacionales de gran escala.

La entrega de las bandas oficiales a las concursantes marcó el inicio formal de la competición. A través de las actividades programadas, Hai Phong busca ofrecer a las representantes internacionales la oportunidad de conocer sus paisajes, cultura y estilo de vida, contribuyendo a promover los valores turísticos y humanos de Vietnam a escala internacional./.

VNA
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