Globos aerostáticos, carnaval y folclore animarán Festival Internacional de Dien Bien 2026

Dien Bien, Vietnam (VNA) - Por primera vez, los globos aerostáticos formarán parte de un evento cultural y artístico de gran envergadura en Dien Bien, ofreciendo una experiencia novedosa a residentes y turistas durante las celebraciones por el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



La actividad se enmarca en el Festival Internacional de Canciones y Danzas Folclóricas 2026, que se celebrará del 28 de agosto al 2 de septiembre con un amplio programa de actividades culturales, artísticas, gastronómicas, turísticas y de promoción comercial, destinadas a dar a conocer la tierra y la gente de Dien Bien.



Las exhibiciones de globos aerostáticos se realizarán en el Estadio Provincial de Dien Bien, la Plaza del 7 de Mayo y la zona peatonal del mercado de Muong Thanh. El programa incluirá demostraciones, vuelos cautivos y vuelos libres, que se perfilan como uno de los principales atractivos del festival.



Para garantizar la seguridad, las actividades estarán sujetas a una estricta supervisión de las autoridades competentes y deberán contar con las autorizaciones correspondientes.



El Comité Popular de la provincia de Dien Bien ha encargado la elaboración de planes integrales para garantizar la seguridad, el orden público, la seguridad vial, la prevención y lucha contra incendios, así como las labores de búsqueda y rescate. Las actividades solo podrán llevarse a cabo una vez cumplidos todos los requisitos relativos a las licencias y la seguridad aérea.



Bajo el lema "Conectando culturas, difundiendo la paz y avanzando hacia la integración", el festival tendrá como escenario principal la Plaza del 7 de Mayo y otras sedes de la ciudad de Dien Bien Phu. Participarán grupos de danza folclórica y compañías artísticas nacionales e internacionales, además de artistas, artesanos, residentes y turistas.



La ceremonia inaugural tendrá lugar la tarde del 28 de agosto en la Plaza del 7 de Mayo. El programa contempla intercambios culturales y exhibiciones de artes folclóricas, danzas tradicionales, trajes típicos y arte contemporáneo.



Entre las actividades más destacadas figura un carnaval callejero, previsto para la tarde del 31 de agosto, con danzas del león, unicornio y dragón, espectáculos de tambores, actuaciones de circo callejero, danzas con postes de bambú, la danza en círculo Xòe, bailes folclóricos y una actuación multitudinaria titulada "Danza de la Unidad".



Durante el festival también se habilitarán espacios para la promoción comercial, turística y gastronómica, así como exposiciones de productos del programa OCOP (Una comuna, un producto), productos agrícolas, artesanías, recuerdos y ofertas turísticas locales. Los visitantes podrán asimismo participar en actividades culturales y juegos tradicionales y conocer de cerca las técnicas artesanales de la localidad.



Los organizadores esperan que el evento contribuya a preservar y promover la identidad cultural de las comunidades étnicas, impulsar el turismo y fortalecer los intercambios internacionales, al tiempo que proyecta la imagen de Dien Bien como una tierra de rica tradición histórica, diversidad cultural y hospitalidad./.

VNA