Orquesta Juvenil Asiática interpreta grandes obras clásicas en Hanoi

Hanoi (VNA) - La Orquesta Juvenil Asiática (AYO), integrada por más de 100 jóvenes artistas y músicos procedentes de diversos países y territorios de Asia, ofreció la noche del 12 de agosto su primer concierto en el Teatro Ho Guom de Hanoi.



Durante este programa especial, jóvenes músicos de China, Japón, Corea del Sur, Rusia, Singapur, Vietnam, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Uzbekistán, entre otros, interpretaron obras maestras de la música clásica.



El público disfrutó del Capricho italiano de Piotr Chaikovski, el Concierto para piano y orquesta número 3 de Serguéi Prokófiev y la Sinfonía número 5 de Dmitri Shostakóvich. El concierto contó con la dirección del maestro John Axelrod y la participación de las pianistas solistas Anna Tsybuleva y Lingfei Stephan Xie.



Anna Tsybuleva obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Piano de Leeds en 2015, mientras que Lingfei Stephan Xie ha destacado en numerosos certámenes internacionales y fue ganador del Festival de Piano Tianjin Juilliard en 2025.





El director John Axelrod dirige el concierto. Foto: VNA

La Orquesta Juvenil Asiática desarrolla sus actividades bajo un modelo que combina formación, actuaciones e intercambios internacionales. Cada verano, sus integrantes participan en seis semanas de ensayos y giras, lo que les permite perfeccionar sus habilidades profesionales y vivir una experiencia artística en un entorno multicultural.



La participación de jóvenes músicos vietnamitas también contribuye a fortalecer los vínculos entre los talentos musicales del país y la comunidad internacional de artistas jóvenes.



Desde su concierto inaugural en 1990, la Orquesta Juvenil Asiática ha ofrecido más de 400 conciertos para más de un millón de espectadores en todo el mundo y ha recibido numerosos reconocimientos internacionales.



Esta noche, los músicos de la Orquesta Juvenil Asiática ofrecerán un segundo concierto en el Teatro Ho Guom de Hanoi./.