Vietnam reivindica la unidad y el papel central de la ASEAN

Beijing (VNA) - Vietnam destacó la unidad, el consenso y el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como pilares para mantener la fortaleza y promover la cooperación regional, durante una ceremonia celebrada este 13 de agosto en Beijing con motivo del 59 aniversario de la fundación del bloque.



El acto fue organizado por la Embajada de Vietnam en China, que ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Comité de la ASEAN en Beijing (ACB), y contó con la participación de embajadores y representantes de los países miembros de la ASEAN y del Centro ASEAN-China.



El embajador vietnamita en China, Pham Thanh Binh, destacó que, tras 59 años de desarrollo, la ASEAN se ha consolidado como una comunidad de 11 Estados miembros que refleja plenamente la diversidad y el dinamismo del Sudeste Asiático.



Según el diplomático, la capacidad de escuchar y respetarse mutuamente, gestionar las diferencias y construir consensos constituye una de las principales fuentes de fortaleza de la ASEAN y una base para que sus miembros avancen juntos.



Pham Thanh Binh valoró asimismo los avances registrados en las relaciones entre la ASEAN y China y expresó su esperanza de que ambas partes continúen aprovechando el potencial de cooperación y ampliando los ámbitos de colaboración.



La ceremonia sirvió también para dar la bienvenida al nuevo secretario general del Centro ASEAN-China, Zhang Lizhong, quien agradeció la acogida de los representantes de los países de la ASEAN y reafirmó el compromiso del Centro de seguir actuando como puente entre ambas partes.



Aseguró que el Centro trabajará estrechamente con las representaciones de los países de la ASEAN en China para impulsar los intercambios, aumentar el entendimiento mutuo y promover una cooperación más amplia y práctica.



Los mensajes transmitidos durante el acto reflejaron la voluntad de seguir consolidando las relaciones ASEAN-China sobre la base de la amistad, la confianza y el beneficio mutuo, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto del Sudeste Asiático como de Asia.



La jornada concluyó con diversas actividades de intercambio entre los participantes, en un ambiente de amistad, unidad y cohesión entre los miembros de la comunidad de la ASEAN en Beijing./.

VNA