Vietnam busca movilizar potencial de los vietnamitas en el extranjero

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Resolución 23-NQ/TW, emitida por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 2 de agosto de 2026, establece un nuevo enfoque para aprovechar el potencial de la comunidad vietnamita en el extranjero, pasando de una política centrada principalmente en la atención y movilización a otra basada en el acompañamiento y la creación de mecanismos para una participación más activa en el desarrollo nacional.



Según Ha Thanh, presidenta de la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh, la Resolución 23 mantiene los principios de la Resolución 36-NQ/TW de 2004, que reconoce a los vietnamitas residentes en el extranjero como parte inseparable de la comunidad nacional y como puente entre Vietnam y el mundo. Al mismo tiempo, los considera un recurso estratégico para el desarrollo, especialmente en ámbitos como la innovación, la transformación digital, los semiconductores, la inteligencia artificial y la biotecnología.



Para Ciudad Ho Chi Minh, que prioriza la ciencia y tecnología, la innovación, las finanzas, los servicios de alta calidad y la transformación digital, el reto consiste en convertir este potencial en resultados concretos mediante el asesoramiento especializado, la transferencia de conocimientos y tecnología, la conexión de inversiones y negocios, la expansión de mercados y la promoción de la imagen de la ciudad.



En este sentido, la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh continuará estrechando los vínculos con asociaciones, intelectuales, expertos, empresarios y jóvenes vietnamitas en el extranjero, promoviendo el diálogo y creando más oportunidades para su participación en la diplomacia popular, la cultura, la educación y las actividades orientadas hacia la patria.



La organización también coordinará con organismos, institutos, universidades y asociaciones empresariales para movilizar recursos de la comunidad en ciencia y tecnología, inteligencia artificial, innovación, finanzas, salud, educación, comercio e inversión, con el objetivo de pasar de los contactos y encuentros a proyectos y resultados concretos.



Ha Thanh destacó asimismo el papel de los vietnamitas en el extranjero, especialmente de las generaciones jóvenes, como “embajadores culturales y de amistad”, capaces de preservar el idioma vietnamita, difundir los valores culturales y promover la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como una urbe moderna, dinámica e innovadora.



Por su parte, el abogado Lam Quang Quy, director del Centro de Apoyo a los Vietnamitas en el Extranjero de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que la Resolución 23 representa un nuevo paso en la forma de trabajar con esta comunidad. A su juicio, la ciudad debe pasar de invitar a los compatriotas a contribuir a crear condiciones para que participen directamente en la solución de los problemas de desarrollo local.



Para ello, propuso establecer una red y una base de datos de expertos, intelectuales y empresarios vietnamitas residentes en el extranjero, clasificados por especialidades, y determinar las necesidades y proyectos concretos de la ciudad que requieren conocimientos y recursos especializados.



De esta manera, el potencial de la comunidad no se limitará al capital, sino que incluirá también conocimientos, tecnología, experiencia de gestión, recursos humanos altamente cualificados y redes internacionales, contribuyendo a conectar Vietnam con el mundo.



El Centro de Apoyo a los Vietnamitas en el Extranjero continuará actuando como puente entre la comunidad y Ciudad Ho Chi Minh, conectando a expertos, empresarios e intelectuales con organismos públicos, empresas, universidades e institutos de investigación.



El objetivo es formar gradualmente un ecosistema capaz de movilizar y aprovechar estos recursos y convertir sus aportes en programas y proyectos concretos, poniendo en práctica el espíritu de “acompañamiento y creación de mecanismos” de la Resolución 23 y contribuyendo al desarrollo rápido y sostenible de Ciudad Ho Chi Minh./.

VNA