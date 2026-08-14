Tres claves para fortalecer el papel de la comunidad vietnamita en China

Beijing (VNA) - La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam refleja una profunda transformación en el enfoque sobre el trabajo con los vietnamitas residentes en el extranjero, pasando de la movilización de apoyo a la creación de condiciones y la puesta en valor de los recursos.



Así lo observó la doctora Pham Thi Thanh Loan, directora general de la empresa de Turismo, Comercio y Servicios Vietnam-Guangdong, quien vive, estudia y trabaja desde hace casi dos décadas en China.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias en Beijing, la doctora dijo que para la comunidad vietnamita en China, donde se concentra un importante número de intelectuales, expertos, empresarios y trabajadores altamente cualificados, la Resolución reviste tres niveles de significado fundamentales.



En primer lugar, en términos de percepción y posición, la Resolución 23 reafirma que los vietnamitas residentes en el extranjero son una parte inseparable de la comunidad nacional y un recurso estratégico para el país.



Según Thanh Loan, ello reconoce el papel protagonista de la diáspora vietnamita en el desarrollo nacional y, al mismo tiempo, impulsa a la comunidad en China a desempeñar su función de puente y de embajadora cultural y económica, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y China y a un mayor vínculo con la patria.



En segundo lugar, en materia institucional y de oportunidades de participación, la Resolución establece mecanismos y políticas innovadores que facilitan una participación más amplia y profunda de la comunidad vietnamita en el extranjero en la vida política, económica y social de la nación.



En particular, la ampliación de las oportunidades para participar en organizaciones sociopolíticas y programas de ciencia y tecnología, innovación y transformación digital contribuirá a atraer a intelectuales, científicos y empresarios vietnamitas en China para que aporten sus capacidades en ámbitos como los semiconductores, la inteligencia artificial y la biotecnología.



Las políticas que ofrecen incentivos atractivos y crean un entorno laboral transparente y competitivo serán catalizadores cruciales para atraer talento y experiencia internacionales, al tiempo que fomentan las contribuciones a largo plazo o flexibles a distancia para el desarrollo del país.



En tercer lugar, en lo relativo a la protección y la conexión de la comunidad, la Resolución subraya la responsabilidad de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los vietnamitas residentes en el extranjero, así como de garantizar su seguridad, protección y condición jurídica.



El fortalecimiento de la gran unidad nacional, el apoyo a las asociaciones comunitarias y la diversificación de las actividades orientadas hacia la patria contribuirán a construir una comunidad cohesionada, autónoma y rica en identidad, al tiempo que estimularán el espíritu de contribución, especialmente entre las generaciones jóvenes.



Thanh Loan afirmó que la Resolución 23 no solo constituye una orientación estratégica para el trabajo con los vietnamitas residentes en el extranjero en la nueva era, sino que también refleja el firme compromiso del Partido y del Estado de crear oportunidades, valorar y promover las contribuciones de la comunidad vietnamita en el exterior.



Para ella, la Resolución representa un impulso para continuar conectando conocimientos, tecnología y recursos entre Vietnam y China, contribuyendo a la construcción y defensa de la patria y al fortalecimiento de la posición del país en la escena internacional./.

VNA