Comité Permanente del Parlamento vietnamita abordará 25 proyectos legislativos en su quinta sesión

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam examinará 25 importantes proyectos de ley y resoluciones durante su quinta sesión, que se desarrollará en tres etapas a lo largo de agosto, informó este 13 de agosto la Oficina del órgano legislativo.



La segunda etapa tendrá lugar los días 14 y 17 de agosto y la tercera, del 27 al 28 del mismo mes, en la Casa de la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, pronunciará el discurso de apertura y, junto con los vicepresidentes, dirigirá los debates.



La agenda incluye reformas en ámbitos como el derecho penal, la investigación criminal, las inversiones, la banca, el desarrollo urbano, la energía, el petróleo y el gas, las telecomunicaciones, el comercio, la agricultura y el medio ambiente.



Entre los textos figuran los proyectos de reforma del Código Penal y de la Ley de Organización de los Organismos de Investigación Criminal, así como modificaciones de las leyes sobre banca, prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y entidades de crédito.



El Comité Permanente también examinará el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano y una resolución sobre mecanismos especiales para resolver dificultades relacionadas con los proyectos y obras destinados a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en Phu Quoc, provincia de An Giang.



Asimismo, abordará modificaciones de las leyes sobre petróleo y gas, telecomunicaciones, transacciones electrónicas, transferencia de tecnología, arquitectura, comercio, competencia, gestión del comercio exterior y protección de los consumidores.



La agenda comprende además proyectos legislativos relacionados con el deporte, turismo, cine, bibliotecas, patrimonio cultural, abogacía, adopción, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, transporte marítimo y fluvial, acuerdos internacionales y propiedad intelectual.



En materia de supervisión, el Comité Permanente examinará el informe sobre las peticiones ciudadanas correspondiente a julio de 2026 y la propuesta de integrar cuatro programas nacionales de objetivos en un único programa.



También estudiará las resoluciones relativas al ajuste de la política de inversión del ferrocarril Lao Cai-Hanoi-Hai Phong y al proyecto de construcción de la quinta circunvalación de la región de Hanoi.



La agenda incluye además el examen y aprobación de la propuesta del Primer Ministro para nombrar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Vietnam.



En materia de organización administrativa, el órgano parlamentario estudiará y aprobará una resolución sobre el establecimiento de los barrios de la provincia de Bac Ninh. También debatirá la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh, así como de los tribunales y fiscalías populares correspondientes./.

VNA