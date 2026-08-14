Mercado automovilístico de Vietnam apunta a 660.000 unidades en 2026

Hanoi (VNA) - Tras los primeros siete meses de 2026, el mercado automovilístico de Vietnam registró ventas de 387.849 vehículos, sentando las bases para alcanzar las 660.000 unidades en el conjunto del año.



Los vehículos importados y los modelos electrificados continúan siendo los principales motores del crecimiento.



Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam (VAMA), las ventas de sus empresas miembros alcanzaron las 33.707 unidades en julio, un 8% más que el mes anterior.



En los siete primeros meses del año, las ventas acumuladas ascendieron a 221.540 vehículos, un aumento interanual del 14%.



De esta cifra, los vehículos importados sumaron 123.419 unidades, un 21% más, por encima del crecimiento del 6% registrado por los vehículos de producción y ensamblaje nacional.



Al incluir las ventas de VinFast y Hyundai Thanh Cong, el mercado absorbió 59.028 vehículos en julio y 387.849 unidades en los primeros siete meses del año. Los SUV continuaron siendo el segmento de turismos con mayores ventas.



La tendencia hacia la electrificación es cada vez más evidente. Las ventas de vehículos híbridos de las empresas miembros de la VAMA alcanzaron las 12.501 unidades tras siete meses, un 76% más interanual.



Por su parte, VinFast entregó 137.697 automóviles eléctricos, y el VF 3 fue el modelo más vendido de todo el mercado en julio.



Para los últimos meses del año, se prevé una competencia más intensa en precios, tecnología, suministro y servicios posventa. Los vehículos eléctricos, híbridos y los modelos importados seguirán aumentando la presión competitiva, mientras que los fabricantes y ensambladores nacionales deberán reforzar su competitividad.



Con el actual ritmo de crecimiento, si se mantiene un promedio de más de 55.000 vehículos vendidos al mes, el mercado automovilístico vietnamita podría acercarse a las 660.000 unidades en 2026, aunque el resultado final seguirá dependiendo de la demanda, el suministro y la velocidad de transición hacia los vehículos electrificados./.

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