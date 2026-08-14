Vietnam busca fortalecer la logística para impulsar las exportaciones agrícolas

Hanoi (VNA) - Durante los últimos años, gracias a sus ventajas productivas y a la expansión de mercados, los productos agrícolas vietnamitas han llegado a más de 200 países y territorios. Sin embargo, la logística se está convirtiendo en un cuello de botella para las exportaciones debido al aumento de los costos de transporte y a las crecientes exigencias en materia de gestión de datos, reducción de emisiones y transparencia de la cadena de suministro.



Elevada carga de costos



Según la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Pesqueros de Vietnam (VASEP), las tarifas de transporte de contenedores desde Asia hacia América del Norte y Europa continuaron en niveles elevados en julio de 2026. La tarifa en la ruta Extremo Oriente-Costa Oeste de América del Norte se situó en unos 7.072 dólares por contenedor de 40 pies (FEU), un aumento del 66,6%; mientras que la de la ruta Extremo Oriente-Europa del Norte alcanzó unos 5.457 dólares/FEU, un 42,6% más que el mes anterior.

En el caso de los productos pesqueros congelados, los costos logísticos afectan directamente los precios de venta, los plazos de entrega y los beneficios empresariales. Para las frutas frescas, la presión es aún mayor debido a su corto período de conservación.

Nguyen Dinh Tung, director general de Vina T&T Group, señaló que el precio del transporte de contenedores refrigerados hacia Estados Unidos llegó en determinados momentos a 7.800 dólares/FEU. Cuando la situación geopolítica se complica, el tiempo de transporte puede casi duplicarse, obligando a algunas partidas a recurrir al transporte aéreo, mucho más costoso, lo que reduce considerablemente los beneficios.

En el ámbito nacional, alrededor del 80% de los productos agrícolas todavía depende del transporte por carretera, mientras que las vías fluviales interiores y el ferrocarril, de menor costo, no se aprovechan eficazmente.

Según Nguyen Van Muoi, subsecretario general de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam, en zonas de producción concentrada como el delta del río Mekong y TAltiplanicie Occidental, la infraestructura de conexión sigue siendo limitada. Muchas carreteras y puentes rurales no permiten el paso de camiones portacontenedores, por lo que las mercancías deben ser transbordadas varias veces.

Además, en los principales centros comerciales aún faltan grandes centros logísticos especializados en productos agrícolas, mientras que los servicios de procesamiento preliminar, embalaje, almacenamiento en frío, cuarentena y tratamiento de irradiación están dispersos, lo que incrementa el tiempo y los costos.



Optimizar toda la cadena de suministro



Para eliminar estos cuellos de botella es necesario optimizar toda la cadena de suministro mediante inversiones sincronizadas en infraestructura logística, infraestructura de datos y capacidad de transporte.

Tran Chi Dung, miembro permanente de la Asociación de Empresas de Servicios Logísticos de Vietnam (VLA) y responsable de logística agrícola, afirmó que, ante la competencia basada cada vez más en infraestructuras de datos verificadas, la ausencia de un sistema interconectado que abarque las zonas de cultivo, la logística, la cuarentena, la certificación de carbono y las aduanas obliga a las empresas a presentar múltiples expedientes, ralentizando el acceso a los mercados.

La VLA propone construir una infraestructura de autenticación de datos para las exportaciones agrícolas y que se reconozca pronto el valor jurídico de los datos digitales autenticados en las cadenas internacionales de suministro.

Junto con la reducción del tiempo de despacho aduanero, las empresas deben avanzar hacia una logística verde para cumplir las nuevas exigencias de la Unión Europea, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), aportando información sobre las emisiones desde las zonas de cultivo hasta el proceso logístico.

Desde la perspectiva del transporte, el secretario general de VASEP, Nguyen Hoai Nam, solicitó establecer un programa para desarrollar la flota vietnamita de buques portacontenedores y contenedores refrigerados, con el fin de aumentar la autonomía en el transporte de las exportaciones, reducir la dependencia de las navieras extranjeras y mejorar la capacidad de respuesta ante las fluctuaciones del transporte marítimo.

En un contexto en el que las cadenas mundiales de suministro se ven afectadas por conflictos geopolíticos y desastres naturales, las empresas también deben adoptar opciones de transporte flexibles. Según Truong Xuan Trung, encargado de la Oficina Comercial de Vietnam en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), las empresas pueden considerar el uso de puertos situados fuera del estrecho de Ormuz, como Fujairah o Khor Fakkan, para reducir el riesgo de interrupciones de la cadena de suministro.

Las actuales fluctuaciones de las cadenas mundiales de suministro muestran que la inversión en logística desempeña un papel cada vez más importante en el fortalecimiento de la competitividad de los productos agrícolas vietnamitas y abre, al mismo tiempo, nuevas oportunidades para el crecimiento de la producción y las exportaciones en el próximo período./.

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