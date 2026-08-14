Cooperación educativa entre Vietnam y Reino Unido: del mercado a la asociación estratégica

Londres (VNA)- En la nueva Estrategia de educación internacional del Reino Unido, Vietnam sigue siendo identificado como uno de los mercados prioritarios, junto con la India, Indonesia, Nigeria y Arabia Saudita.



Sin embargo, junto con esta posición se observa un cambio significativo en el enfoque, desde la búsqueda de mercados para captar estudiantes hasta la construcción de alianzas estratégicas.



Según la doctora Dao Thi Hong, primera secretaria encargada de educación y la gestión de estudiantes vietnamitas en el extranjero de la Embajada de Vietnam en el Reino Unido, por primera vez la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británica, el Departamento de Educación y el Departamento de Empresa y Comercio comparten la responsabilidad sobre la Estrategia de Educación Internacional, lo que demuestra que la educación ha sido elevada a la categoría de una herramienta importante de la política exterior del país.



Aunque los últimos seis meses no han sido suficientes para que las universidades británicas transformen por completo sus modelos de funcionamiento, sí han puesto de manifiesto un desplazamiento de la “oportunidad de mercado” (Market Opportunity) hacia la “oportunidad de asociación” (Partnership Opportunity).



En lugar de centrarse principalmente en la captación de estudiantes internacionales, las instituciones británicas aspiran ahora a formas de cooperación más profundas con Vietnam, como la apertura de campus, programas de doble titulación, el desarrollo de competencias profesionales y la investigación en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, las energías verdes y la biomedicina.



Estas directrices están respaldadas por una auténtica determinación. El Reino Unido aspira a aumentar las exportaciones de servicios educativos a 40.000 millones de libras esterlinas anuales para 2030, una meta que exige centrar los esfuerzos en mercados clave, y Vietnam es uno de ellos.



El modelo de cooperación de 15 años entre la Universidad Nacional de Economía y la Universidad West of England (UWE Bristol) constituye un ejemplo representativo.



Mediante los programas de conexión, ambas instituciones han formado a más de 1.180 estudiantes y participantes en programas académicos, al tiempo que han desarrollado proyectos conjuntos de investigación, publicaciones científicas y formación doctoral.



La tendencia de acercar la educación británica a los estudiantes en Vietnam también es cada vez más evidente. Durante el curso académico 2024-2025, unos 3.725 estudiantes vietnamitas se trasladaron al Reino Unido para cursar estudios, mientras que 13.285 personas siguieron programas británicos directamente en Vietnam. Esta tendencia ofrece al país la oportunidad de ampliar el acceso a la educación internacional y elevar la calidad de sus recursos humanos.



No obstante, la reducción, a partir de 2027, del período permitido por la política británica de visados para permanecer y trabajar tras la graduación plantea también una nueva exigencia, pues, el atractivo de la educación británica deberá sostenerse en la calidad de la formación y las perspectivas profesionales, en lugar de depender únicamente de las políticas migratorias.



Según Dao Thi Hong, que Vietnam continúe figurando entre los mercados prioritarios es solo una “condición necesaria”. Lo más importante es que el país identifique de manera proactiva sus necesidades, seleccione a sus socios y construya modelos de cooperación mutuamente beneficiosos. De ser un mercado elegido, la educación vietnamita debe avanzar hasta convertirse en un socio activo en la cooperación con el Reino Unido. /.

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