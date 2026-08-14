Hanoi se consolida como punto de encuentro de la música internacional

Hanoi, (VNA) - Hanoi se perfila cada vez más como un destino destacado para la celebración de grandes eventos musicales internacionales. La llegada de reconocidos artistas y la organización de festivales y conciertos de gran escala no solo enriquecen la vida cultural de la capital vietnamita, sino que también contribuyen a proyectar su imagen en el exterior, impulsar el turismo y desarrollar las industrias culturales.



La música como puente entre cultura y patrimonio

Entre los acontecimientos más esperados figura Hanoi JazzTival 2026, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre bajo el lema "Jazz de Hanoi - Melodías sin fronteras". El festival aspira a convertirse en una cita cultural y artística internacional de carácter anual y contribuir al desarrollo de las industrias culturales y del turismo, así como a situar gradualmente a Hanoi en el mapa de los grandes festivales internacionales de música.



El evento se desarrollará en distintos espacios culturales de la capital, incluidos lugares vinculados al patrimonio y a la vida artística de la ciudad. La combinación de música y patrimonio busca ofrecer nuevas experiencias al público y reforzar el vínculo entre las expresiones artísticas contemporáneas y los valores culturales de Hanoi.



JazzTival 2026 reunirá a artistas y bandas de Estados Unidos, Francia, República de Corea y Japón, junto con destacados músicos vietnamitas. El encuentro favorecerá el intercambio cultural, la cooperación internacional y la conexión entre las comunidades del jazz de Vietnam y otros países.



La agenda musical internacional de Hanoi no se limita a este festival. La capital continúa acogiendo programas vinculados al patrimonio y al intercambio cultural, convirtiendo distintos espacios de la ciudad en escenarios para el encuentro entre música, arte y cultura.



Grandes conciertos, gran poder de convocatoria

Paralelamente, Hanoi se prepara para recibir grandes conciertos internacionales capaces de atraer a un amplio público.



Uno de los eventos más destacados será BigBang 2026 World Tour <COSMOS> in Hanoi, previsto para los días 24 y 25 de octubre en el Estadio Nacional My Dinh. El espectáculo forma parte de la primera gira mundial del grupo en nueve años y comprende 33 actuaciones en estadios de todo el mundo.



La expectación entre los seguidores vietnamitas refleja la capacidad de convocatoria de este tipo de eventos. El interés suscitado por el concierto también podría impulsar el turismo en Hanoi, al atraer a aficionados procedentes de distintas localidades.



A esta programación se suma la actuación de la Orquesta Juvenil de Asia (Asian Youth Orchestra, AYO) en la Ópera de Ho Guom, que amplía los espacios de intercambio artístico internacional en la capital.



La creciente presencia de artistas y espectáculos internacionales confirma el atractivo de Hanoi como destino cultural. Estos eventos no solo responden a la demanda del público, sino que también contribuyen a promocionar la imagen de la ciudad, estimular el turismo y generar nuevas oportunidades para las industrias culturales.



En este contexto, la música se convierte en un importante recurso cultural para reforzar la proyección internacional de Hanoi, aumentar su atractivo turístico y avanzar en la construcción de una ciudad creativa y abierta al mundo.



A través de una programación cada vez más diversa, la capital vietnamita busca consolidar un ecosistema musical que conecte a artistas nacionales e internacionales y establezca vínculos entre las expresiones contemporáneas y el patrimonio. De este modo, la música se perfila como una vía para llevar la imagen de Hanoi al mundo y, al mismo tiempo, acercar el mundo a Vietnam./.

VNA