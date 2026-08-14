Cultura-Deporte

Melodías de jazz conectan Hanoi con el mundo

Hanoi Jazztival 2026 se celebrará del 17 al 19 de septiembre con artistas de Vietnam, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Japón y otros países.

Una actuación de artistas de jazz en la cita (Foto: VNA)
Una actuación de artistas de jazz en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El evento Hanoi Jazztival 2026, bajo el lema “Jazz Hanoi – Melodías sin fronteras”, se celebrará del 17 al 19 de septiembre en la capital, informó el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi en una rueda de prensa celebrada el 12 de agosto.

​El festival reunirá a reconocidos artistas y grupos de Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Japón y otros países, junto con destacados artistas vietnamitas de jazz como Quyen Van Minh y el conjunto Longwaits. El evento ofrecerá programas artísticos de alta calidad y contribuirá a promover el intercambio y la cooperación culturales, así como al desarrollo de una red de jazz entre Vietnam y la comunidad internacional.

​Le Thi Anh Mai, subdirectora del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que los organizadores aspiran a convertir Hanoi Jazztival en un festival internacional de jazz anual, creando una marca cultural para Hanoi con reconocimiento regional y proyección internacional.

​El festival demuestra el compromiso de la capital con la implementación de las políticas del Partido y del Estado destinadas a desarrollar las industrias culturales y reforzar la posición de Hanoi como Ciudad Creativa de la UNESCO.​

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El comité organizador responde a las preguntas de la prensa. (Foto. VNA)

Hanoi Jazztival 2026 también servirá como punto de partida para una serie de eventos artísticos internacionales que Hanoi está desarrollando, junto con el Festival Thang Long-Hanoi, el Festival Cultural Mundial y el Festival Internacional de Cine de Hanoi.

​El 17 de septiembre, el festival se inaugurará con la exposición “Jazz & Streets”, el programa “Woman in Jazz” y el lanzamiento de “Sounds of Hanoi Jazz”, que combinará la ceremonia inaugural con actuaciones de artistas de jazz vietnamitas e internacionales.

​El 18 de septiembre continuarán las actividades de diálogo y conexión profesional con el seminario internacional “Hanoi and Jazz”, el taller “El lenguaje del jazz en la música tradicional”, una sesión Jam Jazz, el concierto “Jazz Without Borders” y veladas de jazz en distintos clubes. El festival concluirá el 19 de septiembre.

​El festival tiene como objetivo establecer una identidad distintiva para el “jazz vietnamita”, acercar este género al público y fortalecer los intercambios y la cooperación entre los artistas vietnamitas y la comunidad internacional del jazz./.

VNA
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