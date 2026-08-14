Economía

Promueven café y productos agrícolas vietnamitas en Hong Kong

El pabellón vietnamita en HKTDC Food Expo PRO 2026 presenta café, arroz, frutas deshidratadas y alimentos procesados ante socios internacionales.

Una sección del stand de exposición vietnamita en la feria. (Foto: VNA)
Una sección del stand de exposición vietnamita en la feria. (Foto: VNA)

Hong Kong, China (VNA)- Vietnam abrió un pabellón en la Feria Internacional de Alimentos de Hong Kong 2026 (HKTDC Food Expo PRO 2026) para presentar productos como café, nidos de golondrina, frutas deshidratadas, arroz y alimentos procesados, y establecer vínculos con socios internacionales.

El evento se inauguró en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, China, con la participación de más de 1.850 expositores procedentes de más de 30 países y territorios.

El Consulado General y la Oficina Comercial de Vietnam en Hong Kong, en coordinación con empresas, organizaron un pabellón conjunto con el objetivo de promover los productos agrícolas vietnamitas entre consumidores locales y socios internacionales.

El café vietnamita fue uno de los principales atractivos del programa temático de la ASEAN en la Zona del Café.

La cónsul general de Vietnam en Hong Kong y Macao (China), Le Duc Hanh, presentó el potencial, la calidad y la capacidad de producción del sector cafetalero vietnamita, además de participar en actividades de demostración de tostado y degustación.

En 2025, las exportaciones de café de Vietnam alcanzaron los 8,92 mil millones de dólares. En particular, Vietnam se convirtió en el segundo mayor proveedor de café para el mercado chino.

Además de su principal cultivo de Robusta, Vietnam está promoviendo el desarrollo de zonas de cultivo de café Arábica de alta calidad en las provincias de Dien Bien, Son La y Lam Dong.

Al tiempo que, fomenta una nueva generación de productores centrados en el café Fine Robusta de primera calidad mediante técnicas de procesamiento modernas y la aplicación de estándares de certificación internacionales como 4C, Rainforest Alliance y Fairtrade.

Empresas como HUCA Food y Trung Nguyen Legend también participaron en la feria para presentar sus productos, buscar nuevos socios y ampliar mercados.

Se espera que el evento contribuya a reforzar el reconocimiento de los productos agrícolas vietnamitas, impulsar la conexión con las cadenas de suministro y abrir nuevas oportunidades de cooperación comercial.

La feria se celebra del 13 al 17 de agosto, junto con otros eventos especializados, y sigue consolidando su papel como un importante puente comercial que facilita el acceso de los productos agrícolas y alimentos procesados vietnamitas a los mercados de Hong Kong, China continental y la región de Asia-Pacífico./.

VNA
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