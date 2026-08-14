Vietnam destinará ayudas a víctimas de accidentes de tránsito en situación difícil

Hanoi (VNA) - A partir del 1 de septiembre el Fondo para la Reducción de Daños Causados por Accidentes de Tránsito Terrestre de Vietnam podrá brindar asistencia a víctimas heridas y familias de fallecidos que atraviesen dificultades económicas, así como a organizaciones y personas que participen directamente en el rescate, la atención médica y el traslado de víctimas.

El artículo 12 del Decreto 279/2025/ND-CP del Gobierno vietnamita establece que las víctimas heridas con un porcentaje de lesiones corporales superior al 31% e inferior al 81%, que se encuentren en dificultades económicas, podrán recibir una ayuda de hasta 10 millones de VND (un dólar equivale a unos 26 mil VND) por persona y accidente.

Las familias de víctimas fallecidas en situación económica difícil podrán recibir hasta 20 millones de VND por accidente. En el caso de víctimas con lesiones superiores al 81%, el Fondo podrá apoyar las actividades de reintegración comunitaria y continuidad del desarrollo, con un máximo de 100 millones de VND por persona y ocasión.

Para las organizaciones y personas que participen directamente en el rescate, la atención y el traslado de las víctimas a centros médicos, la ayuda máxima será de 10 millones de VND para las organizaciones y 5 millones para las personas por accidente. Las actividades de sensibilización que no cuenten con financiación estatal también podrán recibir hasta 10 millones de VND para las organizaciones y 5 millones para las personas por actividad.

El Departamento de Policía de Tránsito señaló que estos son niveles máximos y que el monto concreto dependerá del expediente, las condiciones reales y las disposiciones legales. Las organizaciones y personas elegibles podrán presentar sus solicitudes de forma presencial, en línea o por vía postal.

La entidad competente verificará la validez de los expedientes en un plazo de dos días hábiles. Las unidades dependientes del Departamento de Policía de Tránsito y los Departamentos de Policía de Tránsito de las provincias y ciudades serán los encargados de recibir y preparar los expedientes conforme a sus competencias. Las autoridades también deberán revisar y detectar activamente los casos elegibles para solicitar las ayudas del Fondo.

Además, el Fondo recibe contribuciones voluntarias, tanto en efectivo como en especie, de organizaciones y personas nacionales y extranjeras. Las donaciones monetarias pueden realizarse mediante la cuenta del Fondo para la Reducción de Daños Causados por Accidentes de Tránsito Terrestre, número 86757575, en el Sucursal de Hanoi del banco BIDV.

Según el Departamento de Policía de Tránsito, la aplicación de esta política no solo contribuirá a aliviar las dificultades de las víctimas y sus familias, sino que también permitirá movilizar recursos sociales y promover la solidaridad para construir un entorno de tránsito más seguro./.

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