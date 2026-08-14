Vietnam e India ganan protagonismo en mapa aeronáutico de Asia-Pacífico

Nueva Delhi (VNA)- Los grandes proyectos aeroportuarios que se están desarrollando en Asia-Pacífico contribuirán a impulsar el tráfico aéreo, con Vietnam e India emergiendo como dos mercados de gran potencial.



Un artículo de análisis publicado por The Business Times de Singapur el 14 de agosto señala que Asia-Pacífico está llamado a convertirse en el mayor y más dinámico mercado de la aviación mundial en las próximas décadas.



Numerosos proyectos aeroportuarios de gran envergadura avanzan en Corea del Sur, Australia, China, India y varios países del Sudeste Asiático, entre ellos Vietnam, Indonesia y Filipinas.



El Aeropuerto Internacional de Long Thanh figura entre los proyectos más destacados. Está previsto que entre en funcionamiento a finales de 2026, con una capacidad inicial de 25 millones de pasajeros al año. La inversión total asciende a unos 16 mil millones de dólares y, tras completarse su fase final después de 2035, se espera que alcance una capacidad de 100 millones de pasajeros anuales.



Vietnam es considerado uno de los mercados con mayor potencial del Sudeste Asiático en términos de llegadas internacionales y demanda de viajes de su población.



El país prevé elevar el número de aeropuertos a unos 30 para 2030, con el fin de responder a las necesidades de una economía de rápido crecimiento.



En particular, durante los últimos dos meses, Vietnam ha superado a Tailandia y se ha convertido en el segundo mayor mercado aeronáutico del Sudeste Asiático en términos de capacidad de transporte.



Según el artículo, junto con la continua expansión de la flota y la red de rutas de Vietnam Airlines, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh tiene potencial para convertirse en un nuevo centro de conexión aérea.



India también es un mercado de enorme potencial y se está consolidando como uno de los principales motores del crecimiento de la aviación en Asia-Pacífico. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, India es actualmente el tercer mayor mercado aéreo individual del mundo.



India también está invirtiendo en grandes proyectos aeroportuarios. El nuevo aeropuerto de Mumbai entró en funcionamiento en 2025 y se prevé que alcance una capacidad de 90 millones de pasajeros anuales en 2032, tras completar sus tres fases de desarrollo.



Un reajuste de la estrategia para atraer vuelos de conexión y una mayor flexibilización de las normas de visado podrían favorecer la creación de un importante centro de tránsito aéreo en el país.



Mientras tanto, Singapur y Hong Kong (China) mantienen ventajas significativas gracias a su ubicación, infraestructura y aerolíneas con amplias redes internacionales. Sin embargo, el rápido desarrollo de mercados como Vietnam e India abre la posibilidad de que surjan nuevos centros aeronáuticos en la región./.

VNA