Sociedad

Recuperan 311 restos de mártires en Parque Le Thi Rieng en Ciudad Ho Chi Minh

Las fuerzas de búsqueda de Ciudad Ho Chi Minh han recuperado 311 conjuntos de restos, incluidos 33 hallazgos procedentes de ocho fosas colectivas.

La labor de excavación, recogida y verificación de la identidad de los restos de los soldados caídos se llevó a cabo siguiendo los procedimientos establecidos. (Foto: VNA)
La labor de excavación, recogida y verificación de la identidad de los restos de los soldados caídos se llevó a cabo siguiendo los procedimientos establecidos. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Las fuerzas encargadas de la búsqueda y recuperación de los restos de mártires en el Parque Le Thi Rieng, en el barrio de Hoa Hung, Ciudad Ho Chi Minh, han localizado y recuperado 311 conjuntos de restos, entre ellos 278 hallazgos individuales y 33 restos procedentes de ocho emplazamientos de fosas colectivas.

Solo el 13 de agosto, en la zona de búsqueda B, las fuerzas competentes removieron más de 300 metros cúbicos de tierra, ampliaron el área de exploración y localizaron y recuperaron otros 18 conjuntos de restos, junto con 12 lotes de objetos personales.

Dado que la zona de búsqueda corresponde a una colina de tierra formada durante las obras de acondicionamiento del parque, el volumen de terreno que debe procesarse es considerable.

El Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh continúa movilizando equipos y ampliando la búsqueda en las zonas donde se sospecha que podría haber restos de mártires, con el objetivo de garantizar el avance de los trabajos y llevar a cabo la misión con rapidez y cautela.

Durante las labores de búsqueda, las fuerzas competentes encontraron numerosos objetos, como pañuelos, cinturones, sandalias, peines y bolígrafos. Estos efectos personales son conservados conforme a las normas para contribuir a la identificación de los restos y a la localización de los familiares de los mártires./.

VNA
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