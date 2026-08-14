Aeropuerto de Tan Son Nhat reanuda vuelos tras una alerta de seguridad aérea

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, reanudó los despegues y aterrizajes a las 20:16 horas del 13 de agosto, apenas 14 minutos después de suspenderlos temporalmente tras detectarse objetos voladores no identificados en las inmediaciones.



Las verificaciones posteriores determinaron que se trataban de tres cometas equipadas con luces, y el incidente afectó a 21 vuelos.



Según la Corporación de Gestión del Tráfico Aéreo de Vietnam (VATM), alrededor de las 19:40 horas, las unidades de control aéreo de Tan Son Nhat recibieron información sobre objetos que se sospechaban podía ser vehículos aéreos no tripulados en la zona de Tham Luong. En ese momento, no se había podido determinar con precisión su posición ni altitud.



El Centro de Control de Aproximación y Torre (APP/TWR) de Tan Son Nhat inició de inmediato la coordinación con las unidades pertinentes para verificar la información y consultó a las tripulaciones que operaban en la zona. Mientras se realizaban las verificaciones, las operaciones aéreas continuaron bajo una estrecha vigilancia.



A las 20:02 horas, se confirmó que el objeto había sido detectado en la zona de Tay Thanh. Ante el posible riesgo para la seguridad aérea, la Autoridad de Aviación del Sur ordenó suspender temporalmente los despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Tan Son Nhat para continuar las labores de verificación y evaluación de la situación.



Como medida preventiva, los aviones que se dirigían a Tan Son Nhat fueron puestos en circuitos de espera, mientras que las aeronaves que se preparaban para despegar permanecieron temporalmente en tierra. El Centro APP/TWR mantuvo una estrecha coordinación con las autoridades y las unidades pertinentes para actualizar la información, evaluar la situación y ajustar las operaciones.



A las 20:16 horas, una vez descartado el riesgo para la seguridad aérea, las autoridades autorizaron la reanudación de las operaciones y Tan Son Nhat restableció los despegues y aterrizajes. Los vuelos que partían del aeropuerto continuaron siendo gestionados conforme a los planes operativos, mientras el Centro APP/TWR seguía coordinando con las tripulaciones para actualizar la situación en la zona.



Durante el período en que se detectaron los objetos voladores, 21 vuelos se vieron afectados.



Tras continuar las labores de verificación, alrededor de las 20:34 horas, las autoridades competentes confirmaron que el objeto volador detectado anteriormente correspondía a tres cometas equipadas con luces. La Policía local levantó un acta y procedió a aplicar las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente. La Compañía de Gestión del Tráfico Aéreo del Sur del VATM también informó y coordinó plenamente con las unidades pertinentes.



La VATM afirmó que el incidente fue gestionado bajo el principio de otorgar la máxima prioridad a la seguridad de las operaciones aéreas. Ante cualquier información sobre un objeto volador no identificado en una zona que pueda afectar a la actividad aeronáutica, la modificación preventiva de las operaciones, la puesta en espera de las aeronaves o su permanencia temporal en tierra constituyen medidas necesarias para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los vuelos./.

VNA