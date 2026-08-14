Vietnam acelera construcción de escuelas en las comunas fronterizas antes del nuevo curso escolar

Hanoi (VNA) - Vietnam acelera la construcción y puesta en funcionamiento de escuelas integradas en las comunas fronterizas para garantizar que estén listas antes del inicio del curso 2026-2027, previsto para el 5 de septiembre, según indicó el viceprimer ministro Le Tien Chau.



Durante una reunión del Comité Directivo del proyecto, celebrada este 14 de agosto en la sede del Gobierno, el Ministerio de Educación y Formación informó que la primera fase contempla 108 escuelas en 19 provincias y ciudades. De los 99 centros financiados con presupuesto central, 51 habían completado al menos el 80% de las obras y otros 47 habían alcanzado entre el 50% y menos del 80% al 9 de agosto. Sin embargo, el ritmo de desembolso de la inversión pública todavía está por debajo de las expectativas.



La segunda fase, prevista para 2026, incluye 121 escuelas en 17 localidades, con una inversión estimada en 1,15 mil millones de dólares. Para el 11 de agosto, 16 localidades ya habían recibido la totalidad de los fondos del presupuesto central correspondientes a este año.



Ante la proximidad del nuevo curso, las autoridades han pedido concentrar los esfuerzos en las instalaciones indispensables para que las escuelas puedan funcionar, como aulas, dormitorios, cocinas, comedores y sistemas de agua potable. Las obras secundarias podrán completarse posteriormente.



Hasta comienzos de agosto, 100 de las 108 escuelas de la primera fase ya habían sido establecidas y contaban con una estructura organizativa completa, mientras que 84 habían terminado el proceso de admisión. En total, estos centros están previstos para atender a más de 108.000 estudiantes, incluidos más de 71.000 alumnos internos.



Las autoridades de las provincias norteñas de Tuyen Quang y Cao Bang señalaron que las condiciones geográficas y meteorológicas, junto con las fluctuaciones de los precios de los materiales de construcción, han dificultado la ejecución de los proyectos. Ambas localidades aseguraron que están adoptando medidas para acelerar las obras y garantizar condiciones adecuadas de alimentación, alojamiento y estudio para los alumnos.



En sus intervenciones, Le Tien Chau reconoció los esfuerzos realizados, pero advirtió que algunas localidades todavía avanzan con demasiada lentitud. Subrayó que completar las escuelas antes del 5 de septiembre constituye una tarea prioritaria que no puede retrasarse, aunque el cumplimiento del calendario debe ir acompañado de garantías de seguridad, calidad y condiciones adecuadas de funcionamiento.



El subjefe de Gobierno pidió al Ministerio de Educación y Formación reforzar el seguimiento de las localidades con retrasos y adoptar medidas oportunas para resolver las dificultades. También exigió que el desembolso de la inversión pública avance al mismo ritmo que las obras, sobre la base de la recepción y el pago de los trabajos efectivamente ejecutados.



Asimismo, ordenó garantizar la seguridad alimentaria, la atención sanitaria y la gestión de los alumnos internos antes de recibir a los estudiantes. En el caso de los niños que viven en las comunas fronterizas pero todavía no han registrado su residencia permanente, pidió aplicar criterios flexibles durante el curso 2026-2027 para evitar que los trámites administrativos dificulten su acceso a la educación.



En cuanto a la segunda fase, las 16 localidades que ya han recibido financiación deberán completar con urgencia los procedimientos de inversión y liberación de terrenos, con el objetivo de iniciar las obras en el cuarto trimestre de 2026. El tamaño de cada centro deberá ajustarse a las necesidades reales para evitar inversiones ineficientes.



El viceprimer ministro también pidió que las ceremonias de inauguración y apertura del curso se celebren con solemnidad, austeridad y absoluta seguridad, convirtiéndolas en una jornada especial para las comunidades fronterizas y colocando a los estudiantes en el centro de las actividades./.

VNA