Vietnam moviliza talento nacional y global para desarrollar la inteligencia artificial

Hanoi (VNA) - La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en un sector estratégico para Vietnam, lo que hace cada vez más urgente desarrollar recursos humanos capaces de investigar, desarrollar, dominar y aplicar esta tecnología.



Una red global para atraer talento

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha creado recientemente la Red Global de Expertos en Inteligencia Artificial de Vietnam, destinada a conectar a especialistas, científicos y empresarios vietnamitas dentro y fuera del país. La iniciativa busca reunir talento de alto nivel, vincular la investigación con la formación y aprovechar conocimientos nacionales e internacionales para atender las necesidades de desarrollo de Vietnam.



La red tiene tres objetivos principales: mantener la participación de expertos vietnamitas en IA en todo el mundo; conectar centros de investigación, empresas y especialistas internacionales para formar grupos de investigación sólidos y promover la comercialización de resultados; y movilizar expertos para asesorar en políticas y programas nacionales prioritarios sobre IA.



Durante un seminario de consulta con miembros de la red, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, destacó que aprovechar el potencial de científicos y expertos vietnamitas y extranjeros para llevar la IA a las escuelas y empresas, formar nuevas generaciones de especialistas y contribuir a la formulación de políticas es una tarea urgente.



El funcionario subrayó que la formación y la investigación serán dos pilares fundamentales de la red. Los expertos de primer nivel no solo participarán en la enseñanza y actualización de conocimientos, sino que también contribuirán a movilizar recursos dentro y fuera del país para afrontar grandes desafíos tecnológicos.



En este marco, propuso impulsar el modelo de “Global Mentoring” (tutoría global a distancia), que permitiría conectar a expertos vietnamitas en el extranjero con universidades, institutos de investigación y empresas nacionales para apoyar la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico.



Mayor autonomía para aprovechar el talento

La necesidad de crear mejores condiciones para atraer y aprovechar el talento también fue destacada por Vu Hai Quan durante la elaboración de la estrategia nacional sobre recursos humanos para sectores estratégicos.



Según el ministro, es necesario ampliar las oportunidades de desarrollo y otorgar mayor autonomía a las organizaciones que emplean y gestionan directamente estos recursos, especialmente universidades, institutos de investigación y empresas.



Esta orientación se complementa con el Programa Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos en Inteligencia Artificial hasta 2030, con visión hacia 2035, aprobado por el Primer Ministro el 11 de agosto.



El programa busca desarrollar una fuerza laboral de IA con la escala, estructura y calidad necesarias para los sectores tecnológicos estratégicos, fortalecer la autonomía tecnológica nacional y promover la innovación, la transformación digital y el desarrollo de la economía y la sociedad digitales.



Para 2030, Vietnam aspira a que al menos el 80% de los estudiantes preuniversitarios adquiera conocimientos y habilidades básicas en IA, mientras que el 100% de los universitarios y al menos el 80% de los alumnos de formación profesional desarrollen competencias fundamentales en IA, ética y seguridad de los datos.



En cuanto al talento altamente cualificado, el programa prevé formar, reconvertir y perfeccionar las capacidades de al menos 50.000 profesionales con titulación universitaria o superior para aplicar la IA en sectores clave. Asimismo, contempla formar al menos 10.000 especialistas de alto nivel, incluidos 1.500 expertos capaces de investigar, desarrollar y dominar tecnologías centrales de IA y liderar tareas estratégicas del sector.



La combinación de redes para movilizar expertos, programas de formación e investigación y la universalización de los conocimientos sobre IA responde a un objetivo común: construir una fuerza laboral numerosa, cualificada y capaz de adaptarse al rápido avance tecnológico.



Con esta estrategia, Vietnam busca desarrollar progresivamente recursos humanos capaces de investigar, desarrollar, dominar y aplicar tecnologías estratégicas de IA, contribuyendo a reforzar la autonomía tecnológica, la innovación y la competitividad del país./.