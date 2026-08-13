Asociación FPT-Mila contribuirá al desarrollo de la IA en Vietnam

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung asistió hoy en Hanoi a la ceremonia de firma del acuerdo de cooperación estratégica para la próxima etapa entre la Corporación FPT y el Instituto de IA Mila-Quebec de Canadá.

En su intervención, el subjefe del Gobierno reconoció y felicitó a ambas partes por los logros alcanzados en su cooperación, así como por sus planes de investigación para el próximo período.

Subrayó que la Resolución Nº 57-NQ/TW del Buró Político identifica la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave del desarrollo nacional. Con la entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial de Vietnam el 1 de marzo de 2026, el país se ha incorporado al grupo de pioneros, junto con la Unión Europea y Corea del Sur, en la adopción de una legislación específica destinada a establecer un marco jurídico integral para la IA, gestionar sus riesgos y promover la innovación.

La Resolución Nº 19-NQ/TW también destaca la necesidad de renovar el modelo de desarrollo y promover la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, otorgando máxima prioridad a la IA.

Para materializar estas resoluciones, el Gobierno y el Primer Ministro han introducido una serie de políticas y mecanismos para el desarrollo de la IA, entre ellos el Decreto Nº 142/2026/ND-CP, que detalla la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial, y un programa nacional de desarrollo de recursos humanos en IA hasta 2030, con visión hasta 2035. Asimismo, el Gobierno ha encargado al Ministerio de Ciencia y Tecnología la elaboración de una estrategia nacional de IA para su presentación al Primer Ministro.

Vietnam considera la cooperación internacional un pilar fundamental para conectar conocimientos, movilizar recursos globales y trabajar con socios internacionales en la construcción de un ecosistema mundial de IA humano y sostenible.

En este contexto, la asociación entre FPT y Mila está en consonancia con las prioridades de Vietnam en materia de desarrollo de la IA, contribuyendo a generar soluciones prácticas para los principales desafíos nacionales y creando valor añadido para la comunidad. Asimismo, ayudará a Vietnam a participar de manera proactiva en las cadenas globales de valor y contribuirá a la configuración de estándares internacionales de gobernanza de esta tecnología.

El viceprimer ministro instó a FPT y Mila a tomar los productos concretos como principal criterio para evaluar los resultados de su cooperación, pasando de la investigación puramente académica a resultados cuantificables, desde tecnologías fundamentales e invenciones hasta soluciones comercializadas.

También pidió a ambas partes priorizar el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados en IA, brindar oportunidades a jóvenes científicos y talentos vietnamitas para participar en programas de investigación a escala mundial y abordar los principales desafíos nacionales.

Al destacar la importancia de una IA segura, confiable y responsable, pidió incorporar la transparencia, la seguridad de los datos y la seguridad de los sistemas desde la fase de diseño de las aplicaciones. Asimismo, alentó a ambas partes a contribuir al desarrollo de marcos y estándares de gobernanza de la IA que se ajusten a las prácticas internacionales y a las condiciones de Vietnam.

También pidió fortalecer los vínculos entre institutos de investigación, universidades y empresas, concentrando los recursos en desafíos prioritarios en ámbitos como la manufactura, la salud, la educación y la infraestructura digital.

El director ejecutivo de FPT, Nguyen Van Khoa, se comprometió a convertir las orientaciones del viceprimer ministro en programas y productos concretos, promover una IA segura y responsable, fomentar el talento joven y ampliar el ecosistema de colaboración.

Expresó su confianza en que la cooperación entre FPT y Mila, así como las relaciones más amplias entre Vietnam y Canadá, continuarán expandiéndose y generando beneficios prácticos para ambos países./.

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