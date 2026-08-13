Vietnam y Japón avanzan hacia una cooperación tecnológica más profunda

Hanoi (VNA) - Vietnam y Japón acordaron reforzar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación durante el Foro de Innovación Vietnam-Japón 2026, celebrado este 13 de agosto bajo el lema “Construcción de un ecosistema regional de innovación: desde los fundamentos tecnológicos estratégicos hasta una colaboración sustantiva entre empresas y el ámbito académico”.

El foro fue organizado por el Centro Nacional de Innovación (NIC) de Vietnam y la Embajada de Japón en Hanoi.

En la apertura, el subdirector del NIC, Hoang Trung Hieu, señaló que Vietnam busca convertir progresivamente la ciencia, la tecnología y la innovación en motores principales del crecimiento. En este proceso, Japón constituye un socio clave por sus capacidades científicas, tecnológicas e industriales, así como por sus recursos humanos y su amplia red de empresas, universidades e institutos de investigación.

El NIC, ubicado en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac (HHTP), seguirá aprovechando sus vínculos con Japón para conectar recursos, impulsar la investigación, las pruebas y la formación, y desarrollar proyectos tecnológicos concretos, con el objetivo de convertir Hoa Lac en un importante nodo de cooperación bilateral en innovación.

Por su parte, el embajador adjunto de la Embajada de Japón en Vietnam, Ishikawa Isamu, destacó las oportunidades de cooperación en agricultura, criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), fábricas inteligentes, salud, infraestructura digital e Internet de las Cosas (IoT). Afirmó que el Gobierno japonés continuará apoyando a las startups vietnamitas y creando condiciones favorables para la innovación.

El exviceprimer ministro Nguyen Chi Dung consideró que la cooperación tecnológica bilateral debe avanzar en tres direcciones: pasar de la transferencia de tecnología a la investigación, desarrollo y comercialización conjuntos; de centros de innovación aislados a una red interconectada; y de acuerdos a resultados concretos y medibles.

Según Chi Dung, la cooperación debe traducirse en tecnologías desarrolladas conjuntamente, formación de recursos humanos, laboratorios y centros de investigación y desarrollo (I+D), proyectos de inversión, nuevas empresas y productos comercializados.

En este marco, se inaugurará el Centro de Innovación Vietnam-Japón en las instalaciones del NIC, como parte de un proyecto respaldado por el Gobierno japonés y desarrollado junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El nuevo centro funcionará como plataforma para la cooperación tecnológica, permitiendo a empresas, universidades, institutos de investigación y expertos de ambos países desarrollar conjuntamente actividades de investigación, pruebas, formación, incubación, conexión de inversiones y proyectos de I+D.

El foro incluyó dos paneles centrados en la construcción de un ecosistema de innovación y la cooperación en sectores tecnológicos estratégicos. Los participantes debatieron medidas para convertir investigaciones avanzadas en startups competitivas a escala mundial, aprovechando la experiencia japonesa.

Entre las prioridades figuran el desarrollo del HHTP como modelo de cooperación, la construcción de un ecosistema de innovación de alcance internacional, la formulación de recomendaciones para el Centro de Innovación Vietnam-Japón y el desarrollo de un modelo de industria tecnológica estratégica./.

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