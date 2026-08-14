Sociedad

Estudiantes vietnamitas destacan en Olimpiada Internacional de Informática 2026

Vietnam obtiene una medalla de oro, dos de plata y una mención honorífica en la IOI 2026, celebrada en Uzbekistán.

El equipo nacional de Vietnam en la IOI 2026. (Foto: Ministerio de Educación y Formación)
El equipo nacional de Vietnam en la IOI 2026. (Foto: Ministerio de Educación y Formación)

Hanoi (VNA) - Los cuatro integrantes del equipo nacional de Vietnam en la Olimpiada Internacional de Informática (IOI) 2026 obtuvieron premios, entre ellos una medalla de oro, dos de plata y una mención honorífica, informó hoy el Ministerio de Educación y Formación.

Nguyen Huu Tuan, estudiante de 12.º grado de la Escuela Preuniversitaria para Alumnos Superdotados de la Universidad de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, ganó la medalla de oro.

El resultado tiene un significado especial, ya que Huu Tuan consiguió dos oros en una misma semana en olimpiadas internacionales. Anteriormente, había obtenido la presea dorada en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial 2026, celebrada en Kazajistán.

Las dos medallas de plata correspondieron a Dang Huy Hau, estudiante de 11.º grado de la Escuela Preuniversitaria para Alumnos Superdotados Thang Long, en la provincia de Lam Dong, y Nguyen Bui Duc Dung, estudiante de 12.º grado de la Escuela Preuniversitaria para Alumnos Superdotados de la Universidad de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi.

Por su parte, Nguyen Khanh Phuc, estudiante de 10.º grado de la Escuela Preuniversitaria para Alumnos Superdotados Luong Van Tuy, en la provincia de Ninh Binh, recibió una mención honorífica.

La 38.ª edición de la IOI se celebra en Taskent, Uzbekistán, del 9 al 16 de agosto, con la participación de 375 concursantes procedentes de 92 países y territorios. Rusia, Belarús, Israel y Turkmenistán compiten bajo la bandera olímpica.

Vietnam se situó en el octavo lugar del medallero general, por detrás de China, Corea del Sur, Estados Unidos, Malasia, Japón, Polonia y Turquía, según los resultados oficiales de la IOI 2026.

La competición constó de dos sesiones de programación de cinco horas cada una, durante las cuales los participantes debieron resolver tres problemas por sesión. Las pruebas de este año presentaron un alto nivel de dificultad y exigieron a los concursantes aplicar sus conocimientos, creatividad y capacidad para resolver problemas, en un contexto de competencia internacional cada vez más intensa en el ámbito de la informática.

El destacado desempeño del equipo vietnamita en la IOI 2026 reafirma la creciente posición de Vietnam en las principales competiciones académicas internacionales y refleja los esfuerzos del país por detectar, formar y fomentar el talento estudiantil.

La ceremonia de clausura y entrega de premios se celebrará el próximo 15 de agosto./.

VNA
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