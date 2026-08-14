Visita del líder vietnamita a Australia abre nueva etapa de cooperación tecnológica

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, marcó un nuevo avance en las relaciones bilaterales, al acordar ambas partes convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en importantes motores de la Asociación Estratégica Integral bilateral en la nueva etapa.



Impulsar la innovación, compartir conocimientos y formar recursos humanos



Para Vietnam, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y los recursos humanos altamente cualificados se ha convertido en una necesidad para alcanzar el objetivo de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos para 2045. El país considera el conocimiento, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la integración internacional como principales motores del crecimiento.



Durante las conversaciones entre To Lam y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ambas partes acordaron impulsar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, así como ampliar la colaboración en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, las tecnologías cuánticas, la biotecnología, la biomedicina, la investigación marina, los minerales críticos y el hidrógeno verde.



También acordaron promover proyectos conjuntos de investigación, conectar universidades, institutos de investigación y empresas, avanzar hacia la creación de un espacio de conexión tecnológica Vietnam-Australia y desarrollar recursos humanos altamente cualificados.



Uno de los principales hitos de la visita fue el Foro sobre ciencia y tecnología, innovación, educación, formación y desarrollo de recursos humanos. El conocimiento, las tecnologías avanzadas y el desarrollo sostenible se han convertido verdaderamente en un nuevo pilar de crecimiento, además de los ámbitos tradicionales del comercio, la inversión y la educación.



En el foro, el dirigente vietnamita destacó que la región del Indo-Pacífico no solo es uno de los centros de crecimiento más dinámicos de la economía mundial, sino que también afronta crecientes desafíos de seguridad no convencional.



En este contexto, Vietnam y Australia deben reforzar la cooperación, construir cadenas de suministro más resilientes, promover la innovación abierta, compartir conocimientos y formar conjuntamente los recursos humanos del futuro.



Ambos países han construido en los últimos años una sólida base de cooperación, incluido el programa Australia for Innovation para el período 2018-2028 y el Centro de Tecnología Estratégica Australia-Vietnam, que ha ampliado sus investigaciones desde las tecnologías 5G y 6G hacia la IA, los semiconductores, la ciberseguridad y la tecnología cuántica.



En 2026, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam aprobó además un programa conjunto de investigación sobre tecnologías estratégicas para el período 2026-2028. Ambos países también firmaron acuerdos de cooperación en economía digital e investigación para el desarrollo sostenible de los recursos acuáticos.

El ministro de Educación y Formación, Hoang Minh Son. (Foto: VNA)





Según el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, en la próxima etapa ambos países deben concentrar recursos en ámbitos como la IA, los semiconductores, la ciberseguridad, la tecnología cuántica, la biotecnología, las energías limpias y, especialmente, las tecnologías marinas.



También propuso desarrollar el Centro de Tecnología Estratégica como una plataforma común y conectar fondos de inversión y fuentes de financiación tecnológica para facilitar el paso de las innovaciones del laboratorio al mercado.



Asimismo, Vietnam y Australia deben seleccionar sectores y empresas concretas para desarrollar proyectos de transformación digital y aplicación de IA, especialmente en pequeñas y medianas empresas, además de impulsar grupos de investigación y laboratorios conjuntos.



Movilizar el talento de la diáspora vietnamita



Las relaciones entre Vietnam y Australia han experimentado un buen desarrollo en diversos ámbitos. La comunidad vietnamita en Australia, la cuarta mayor comunidad vietnamita en el mundo, cuenta con numerosos empresarios, intelectuales, expertos y estudiantes que contribuyen activamente al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



Tran Ba Phuc, presidente de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Australia, afirmó que la organización seguirá colaborando con la Embajada de Vietnam para fortalecer y unir a la comunidad vietnamita, actuar como puente entre las empresas de ambos países y promover la inversión, el comercio, la transferencia tecnológica, la innovación y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



Por su parte, el profesor y doctor Chu Hoang Long, director del Centro de Investigación sobre Políticas de Vietnam de la Universidad Nacional de Australia, señaló que, además de investigar, desarrollar y aplicar la IA, Vietnam debe participar activamente en la construcción de mecanismos de gobernanza de esta tecnología, con el objetivo de orientarla al servicio del interés común y limitar sus posibles efectos negativos.



Australia cuenta con numerosos científicos, expertos y empresarios de origen vietnamita que trabajan en prestigiosas universidades, institutos de investigación y empresas. Este colectivo constituye un importante recurso que puede contribuir directamente a las áreas prioritarias de desarrollo de Vietnam si se establece una conexión eficaz.



En su encuentro con la Asociación de Intelectuales y Expertos vietnamitas en Australia, To Lam instó a los intelectuales y científicos vietnamitas a actuar como puente para la transferencia tecnológica y el desarrollo de las "nuevas fuerzas productivas", así como conectar las instituciones y centros de investigación vietnamitas con las fortalezas de Australia en educación, IA, semiconductores, agricultura de alta tecnología, energías renovables y minerales estratégicos.



Más allá de la transferencia tecnológica, destacó la importancia de difundir métodos científicos y enfoques de innovación, contribuyendo a la formación de recursos humanos altamente cualificados en Vietnam./.