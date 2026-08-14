Vietnam y Nueva Zelanda apuestan por cooperación científica con resultados concretos

Hanoi (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Nueva Zelanda ha abierto nuevas oportunidades para impulsar la cooperación bilateral en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos, según el profesor y doctor Nguyen Hoang Minh, especialista de la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT).



Hoang Minh, especialista en Ciencias de la Computación de la AUT, vicepresidente de la Red de Intelectuales Vietnamitas en Nueva Zelanda (VietKnowledge NZ) y miembro del Consejo Académico de la propia universidad, afirmó que la complementariedad entre ambas economías y la determinación de las dos partes serán claves para elevar la cooperación en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, el profesor Hoang Minh calificó de especial y emotiva su participación en las actividades de la visita. Aunque lleva 25 años viviendo, estudiando y trabajando en Nueva Zelanda, aseguró que siempre mantiene una profunda conexión con Vietnam. La presencia del jefe de Estado entre la comunidad vietnamita le generó orgullo, cercanía y un fuerte sentido de responsabilidad.



Según el académico, la visita no solo tuvo un significado diplomático, sino que también contribuyó a consolidar la confianza política y elevar las aspiraciones de cooperación bilateral. Vietnam cuenta con una población joven, un mercado dinámico y una gran demanda de innovación, mientras que Nueva Zelanda destaca en educación, ciencia, agricultura de alta tecnología y desarrollo sostenible. Ambas economías son altamente complementarias.



Desde una perspectiva profesional, Hoang Minh identificó tres prioridades de cooperación.



La primera es impulsar proyectos destinados a resolver problemas reales en ámbitos como la agricultura inteligente, la respuesta al cambio climático, la protección ambiental, la educación digital y el desarrollo responsable de la inteligencia artificial (IA). La combinación del ecosistema científico y de comercialización de Nueva Zelanda con la escala, los datos y el talento joven de Vietnam permitiría trasladar los resultados de investigación de los laboratorios a aplicaciones concretas.



La segunda consiste en crear un flujo bidireccional de conocimiento. Además de facilitar que estudiantes e investigadores vietnamitas estudien y trabajen en Nueva Zelanda, los científicos y expertos neozelandeses deberían acudir más a Vietnam para conocer directamente sus datos, mercados y condiciones sobre el terreno.



La tercera es situar a los jóvenes en el centro de la cooperación científica. Hoang Minh señaló que entre el 20% y el 30% de los estudiantes que supervisa son vietnamitas y destacó que la formación debe proporcionarles no solo títulos, sino también capacidades para resolver problemas prácticos y construir redes internacionales.



El académico subrayó que toda iniciativa debe definir claramente quién es responsable, cuándo se ejecutará y cómo se medirán sus resultados. A su juicio, las redes de conocimiento pueden actuar como puente entre las necesidades de las universidades vietnamitas, la tecnología neozelandesa y la capacidad de las empresas para implementar proyectos.



Afirmó que la comunidad intelectual vietnamita en Nueva Zelanda dispone de capacidades, redes y voluntad suficientes para acompañar a ambos países y convertir las oportunidades de cooperación en resultados concretos y sostenibles./.





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