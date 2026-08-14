Economía

Destacan papel pionero de Ciudad Ho Chi Minh en tecnología e innovación

Ciudad Ho Chi Minh busca consolidarse como referente nacional en tecnología, innovación, inteligencia artificial, blockchain y activos digitales.

En la ceremonia de inauguración del Festival de Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh - Conviction 2026. Foto: VNA
En la ceremonia de inauguración del Festival de Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh - Conviction 2026. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Gobierno espera que Ciudad Ho Chi Minh siga desempeñando un papel pionero y se convierta en un lugar para desarrollar, experimentar y difundir nuevos modelos, productos y métodos de trabajo, contribuyendo al perfeccionamiento institucional y a la multiplicación de modelos eficaces de tecnología, innovación y emprendimiento en todo el país, expresó el viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung.

En el Día de la Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (Conviction 2026), celebrado hoy por la Asociación de Comunicaciones y Electrónica de Ciudad Ho Chi Minh (EIC), con especial atención a blockchain, los activos digitales y la inteligencia artificial (IA), Quoc Dung señaló que, con más de 80.000 empresas de tecnología digital en funcionamiento, Vietnam está consolidando gradualmente la tecnología digital como uno de los sectores económicos de rápido crecimiento.

El viceprimer ministro pidió que los debates se centren en resolver problemas prácticos, generar valores concretos y promover una conexión sustancial entre las políticas, la tecnología, las fuentes de capital y el mercado.

El Estado debe crear instituciones, orientar el desarrollo y promover la formación de infraestructuras esenciales; los institutos de investigación y las universidades necesitan potenciar su papel en la investigación, el dominio tecnológico y la formación de recursos humanos; mientras que las empresas han de desempeñar el papel central, invertir activamente en investigación y desarrollo, aplicar las tecnologías a la producción, los negocios y la comercialización de productos, pidió.

Las organizaciones financieras, los fondos de inversión y los socios internacionales deben participar más profundamente para proporcionar recursos que permitan llevar las buenas tecnologías y productos al mercado, señaló.

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El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung habla en la cita (Fuente: VNA)

El vicepremier expresó su esperanza de que el evento genere más asociaciones sustanciales, soluciones concretas y proyectos con capacidad de continuar su implementación. Las dificultades y obstáculos surgidos de la práctica deben ser comunicados claramente para que las autoridades competentes puedan estudiarlos y resolverlos. El desarrollo tecnológico debe ir acompañado desde el principio de una adecuada gestión de riesgos, normas, seguridad y responsabilidad.

En cuanto a la IA, su desarrollo debe situar a las personas en el centro y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad de los datos, la ciberseguridad y la capacidad de control humano, dijo.

En el caso de los activos digitales y el mercado de activos tokenizados, el desarrollo debe estar vinculado a la transparencia, el cumplimiento de la ley, la protección de los inversores, la seguridad del mercado y la prevención de las infracciones, pidió.

Según el subjefe del Gobierno, la tecnología y los mercados solo pueden desarrollarse de manera sostenible cuando existe confianza, construida sobre normas, transparencia, responsabilidad y mecanismos adecuados de gestión de riesgos.

Celebrado del 14 al 15 de agosto, el Día de la Tecnología se centra en debates sobre políticas, tecnología y mercado, incluidos blockchain, los activos digitales y la IA. En el marco del programa, la EIC y Busan Techno Park de Corea del Sur firmaron un memorando de entendimiento y organizaron un diálogo sobre el corredor digital entre Ciudad Ho Chi Minh y la urbe surcoreana de Busan.

El evento contribuye a conectar a los profesionales de la tecnología con los medios de comunicación, a las empresas con los mercados y a las startups con socios e inversores, ayudando así a convertir las ideas en valores al servicio de la vida./.

VNA
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